George Simion și imaginea „liderului incoruptibil” în slujba valorilor tradiționale. Detalii de la lansarea candidaturii la prezidențiale a liderului AUR

A fost un moment de sărbătoare pentru membrii AUR. Timp de patru ore, prezenți la Arenele Romane, membrii organizațiilor din toată țara au avut șansă să-și întâlnească liderii partidului de la Centru, să-i salute în persoană și să se pozeze cu ei. Apoi a fost momentul pentru care au venit, discursul și lansarea candidaturii lui George Simion pentru alegerile prezidențiale.

Liderul incoruptibil, apărător al valorilor tradiționale

Puțin după ora 17.00 membrii AUR veniți din toată țara au început să sosească la Arenele Romane. Mai erau două ore până la startul marelui eveniment, iar scena era pregătită. Pe fundalul unor cântece patriotice, organizatorii puneau la punct ultimele detalii, cartoane cu George Simion în mărime naturală pentru ca toată lumea să-și poate face o poză cu liderul partidului.

Printre primii care au luat loc în tribune au fost trei membri AUR veniți din Mehedinți. I-am întrebat de ce vor să-l vadă pe George Simion președintele României. „Promovează valorile tradiționale românești: credința, nația, familia, libertatea românilor. Consider că George Simion se va ține de cuvânt”, ne-a declarat unul dintre ei.

I-am întrebat de ce nu-l susțin, de exemplu, pe Nicolae Ciucă, un fost general, deci fără îndoială și un patriot, dar mai ales și oltean. „Ciucă este oltean de-al nostru. Am încredere în el ca și general, dar nu în calitate de lider al României. Una e să conduci o unitate militară și alta e să conduci o țară”.

În final, nu au vrut să ne spună cu ce partide votau de obicei, dar unul dintre cei trei și-a exprimat regretul pentru votul dat lui Iohannis la alegerile trecute. „Am ratat ca prostul cu neamțul”.

De cealaltă parte a tribunei, un alt grup de susținători AUR s-a dovedit a fi tot din Oltenia. Și pentru ei George Simion trebuie să ajungă în fruntea țării pentru că este un patriot care va aduce schimbarea.

„E cel mai bun. Nu e altul mai bun. E patriot și o să facă o schimbare. E tânăr”, s spus unul dintre membrii AUR veniți chiar de la Balș. Din nou, Nicolae Ciucă nu avea nicio șansă în fața lui Simion. „E zero pentru noi. Nu are verbul la el” sau „generalii de azi nu primesc ordine decât de afară”, au fost reacțiile când am întrebat de liderul PNL.

Tot din acest grup a fost invocat și interesul lui George Simion pentru românii din Basarabia și Bucovina. Am întrebat cum văd totuși problemele lui Simion din Republica Moldovă, unde nu are dreptul de a intra sau acuzațiile privind legăturile cu serviciile secrete rusești. „Sunt făcături. Dacă era trădător îl arestau. Altfel, e doar o gargară să-l discrediteze”.

La fel au fost respinse și acuzațiile cum că AUR ar fi un partid anti-european, drept o imagine falsă proiectată asupra partidului. I-am întrebat dacă îl vor susține însă pe președintele Simion într-o dispută cu UE, de tipul celor pe care le are Viktor Orban în Ungaria. Da, au spus, pentru că au încredere că Simion va lupta pentru interesele României. „Îl vom susține. Avem încredere totală în el”.

Vrea un președinte precum primarul Nicușor Dan

Un alt susținător AUR, din București, ne-a spus că nu privește cu mare încredere viitorul, că mai are cinci ani până la pensie și că, fiind plătit cu salariul minim, nici nu vrea să știe ce pensie îl așteaptă. A spus doar că nu vrea să ajungă să fie nevoit să le ceară bani copiilor.

Când l-am întrebat ce fel de președinte își dorește să fie George Simion, în mod surprinzător a făcut o trimitere la Tudor Chirilă. Așa cum acesta din urmă l-a descris pe Nicușor Dan, drept primarul care „n-a furat, dar a făcut” așa și Simion să fie președintele „nu fur, dar fac”.

„Să fie cinstit, să fie onest și să lucreze pentru oameni. Să nu se plimbe cu avionul de pomană”, ne-a spus susținătorul AUR, care a precizat că în trecut l-a votat pe Băsescu, iar la alegerile din 2020 cu PNL.

Și acesta a spus că AUR nu este un partid anti-UE sau extremist. „Nu cred că e un partid extremist. E o scorneală. Tot ce ține de România e extremist, dar nu când ne bagă pe gât toată propaganda LGBT”.

Am vorbit apoi cu o doamnă, care ne-a spus că în trecut vota cu PNL și că provine dintr-o familie unde părinții ei votau cu PNȚCD. Am întrebat-o de ce susține acum AUR și implicit pe George Simion, iar răspunsul a fost patriotismul.

„Îmi iubesc patria și neamul. Este influența din școală, de la profesorii de istorie. De la AUR îmi place de Terheș. Acum ni se spune că în România trăiesc mai multe popoare. Vor să federalizeze România. Sunt tot felul de idei ce vin de la Bruxelles, și cred că e timpul să mai punem un picior în prag aici”, a spus aceasta.

Liderii AUR își fac apariția la Arene

Puțin spre ora 19.00 la marele eveniment și-au făcut apariția și liderii AUR. Doar aceștia aveau să coboare în arenă, nu și George Simion, care ni s-a spus că nu va da declarații presei. Primul care a venit a fost Claudiu Târziu, iar în tribune au luat loc și proaspeții europarlamentari AUR, prințul Sturdza sau . Au coborât în arenă pentru a-i saluta pe membri AUR și , dar și Daniel Florea, fost deputat PSD și primar la Sectorul 5, și el nou venit în AUR.

L-am întrebat pe Claudiu Târziu cum vede șansele lui George Simion în lupta pentru Cotroceni și de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a spus că principalul atu al lui Simion este capacitatea sa de a se conecta cu oamenii, un aspect la care-i întrece pe toți contra-candidații săi.

„Nu știu dacă George Simion are un adevărat rival pentru Cotroceni. Poate pe partea de politică externă și securitate, Mircea Geoană să fie mai bine pregătit, dar important este să câștigi încrederea oamenilor. La capitolul ăsta, George Simion este mai bun”, a declarat, pentru FANATIK, Claudiu Târziu.

În timp ce membrii AUR veniți din țară stăteau la rând pentru a-și face poze cu liderii partidului coborâți în arene, Claudiu Târziu și Gheorghe Piperea, fondul sonor al evenimentului s-a schimbat. Cântecele patriotice au fost înlocuite cu un clip de campanie, mărturii ale membrilor AUR despre George Simion.

Tot ce se auzea erau aceste aproape adeziuni de credință ale unor ostași pentru liderul lor: „nu a abandonat niciodată lupta”, „ne-a făcut să luptăm pentru el” sau „George Simion e singurul candidat care poate întoarce România de pe drumul pierzaniei”.

Dimitrie Sturdza, cel care a obținut și el un mandat de europarlamentar pe listele AUR, ne-a spus că partidul din care face parte este singurul partid din România care a pornit de la oameni, de jos în sus.

„Toate partidele sunt formate de sus în jos. AUR e diferit. Noi am pornit de jos, de la oameni. Eu am fost în AUR de la început și știu cum s-a format. Puteți să nu mă credeți, dar țin minte cum a venit la mine o bătrână cu 5 lei în mână să plătească cotizația partidului, spunând că nu se descurcă să plătească pe internet.

Ce îi mână și unește pe toți oamenii prezenți aici este în primul rând dorința de a face ceva, nu un interes personal”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Discursurile liderilor AUR: lupta partidului și președintele Simion

A venit apoi momentul discursurilor liderilor AUR, moment ce a fost precedat de intonarea imnului național. Primul care a luat cuvântul a fost Claudiu Târziu, care a vorbit despre „o mișcare de renaștere națională” și de șansa românilor să-și construiască viitorul pe baza valorilor naționale. „Istoria e scrisă chiar acum, de mâna noastră”, a spus acesta.

După o campanie electorală în care a fost folosită imaginea domnitorilor români, discursurile liderilor AUR au păstrat această metaforă a luptei în care George Simion este liderul din prima linie care îi conduce spre victorie. Aceeași metaforă a fost folosită și pentru alegerile de duminica trecută, alegeri descrise drept o mare victorie, dar în care AUR a fost furat de către „comasați”, apelativul folosit repetat pentru alianța PNL-PSD.

Acesta a fost fix discursul vicepreședintelui Marius Lulea, care a vorbit despre ostași, război și a amintit luptele pentru independența românilor purtate de Tudor Vladimirescu, care „s-a luptat cu trei imperii”. În acest context a vorbit și de liderul partidului și candidatul la alegerile prezidențiale. „George Simion este în mijlocul armatei, în prima linie”.

A luat apoi cuvântul avocatul Piperea, și el proaspăt eurodeputat. Și acesta a vorbit de frauda de la alegerile de duminica trecută și de lipsa instrumentelor juridice pentru corectarea lor, spunând că doar „AUR este partidul schimbării”. A vorbit și despre pandemie, atunci când „puterea ne-a obligat să ne vaccinăm, să stăm în casă și să purtăm măști”, spunând că „doar George Simion a luptat pentru noi”.

„George Simion e un om din mulțime, vine de la firul ierbii. În cazul lui George Simion nu e vorba despre bani, e despre credință, e despre oameni. George Simion e un lider incoruptibil”, a spus Gheorghe Piperea.

Au urmat apoi discursurile altor lideri ai partidului. S-a vorbit despre spiritul Pieței Universității, despre necesitatea unei schimbări după 34 de ani în care clasa politică a furat țara, o schimbare ce nu poate fi realizată decât uniți în spatele unui lider precum George Simion.

Un moment aparte a fost discursul Lidiei Vadim, fiica fostului lider PRM. Aceasta a fost aplaudată la scenă deschisă atunci când a pomenit că, prin adeziunea la AUR, vrea să ducă mai departe crezul politic al tatălui ei. Tribunele de la Arene, pentru câteva secunde, au scandat „Vadim, Vadim…”. „Sunt aici și pentru acei oameni care au crezut în tatăl meu și care, după dispariția sa, au rămas fără o busolă”, a spus aceasta.

Mai merită menționat discursul liderului organizației de tineret a AUR, Răzvan Biro, care a susținut că AUR a fost partidul care a fost votat de cei mai mulți tineri și l-a prezentat pe George Simion drept un reprezentat al noii generații care vine să schimbe actuala clasă politică.

„România pe care ne-au prezentat-o PNL și PSD este o Românie sugrumată de corupție. Nu e o țară ca afară și nici o țară a lucrului bine făcut. George Simion este un tânăr vocal, apărut în noua generație. El este liderul incoruptibil, e singurul lider capabil să redea demnitatea României”, a spus acesta.

George Simion, primul discurs de candidat

După ce a stat tot timpul sus la tribună, înconjurat de apropiați precum Garcea sau Mihail Neamțu, fără să coboare în rândul susținătorilor AUR, A fost o explozie de confeti în care toată lumea s-a apropiat de scenă pentru a da mâna și a se fotografia cu liderul partidului.

Acesta și-a început discursul în termeni duri: „nu vom vota cancerul globalist”, cu referire la șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. A fost și momentul primelor promisiuni: „nu facem alianțe cu PNL-PSD” cu referire la aleșii locali ai AUR, dar și „vom trece la alegerea primarilor în două tururi”.

A urmat apoi o critică la actuala putere, acuzată că se închină la ambasadele străine. Simion a spus că așteaptă ambasadori să vine ei la el, promițând însă că nu va discuta deloc cu ambasadorul Austriei până ce această țară nu „va renunța la reflexele imperiale”.

A urmat apoi și prima promisiune electorală în calitate de candidat la președinție, construirea unui milion de apartamente la prețuri accesibile, dar și poziția anti-Ucraina: „România nu trebuie să lupte pentru războaiele altora”.

„Sunt George Simion, am 37 de ani și refuz să îngenunchez în fața trădătorilor de neam și țară”, au fost cuvintele cu care și-a încheiat discursul candidatul AUR la alegerile prezidențiale.

„A fost frumos”, a spus o membră AUR în timp ce lumea părăsea Arenele Romane. „Aș fi vrut doar să fie mai multă lume”.