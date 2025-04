George Simion, singurul absent de la dezbaterea de la TVR. Atac direct la adresa șefului AUR: „E un laș care fuge”

În timp ce toți ceilalți candidați la alegerile prezidențiale au dat curs invitației de a participa la dezbaterea electorală difuzată de TVR, George Simion a repetat mișcarea de luni, 28 aprilie, când a lipsit de la o altă dezbatere.

George Simion, singurul absent de la dezbaterea de la TVR

Lui Cristian Terheș i-a fost adresată o întrebare legată de vârstnicii singuri, victimele violenței domestice și ale abuzurile sexuale și alte categorii vulnerabile. Acesta a fost întrebat ce poziție ar avea față de acest gen de probleme cu care se confruntă țara noastră.

„În țara noastră sunt oameni care trăiesc sub limita sărăciei. Vârstnici singuri, victime ale violenței domestice, ale abuzurilor sexuale. Am o cifră de acum vreo patru ani. În România au fost treizeci și trei de mii nouăste șaptezeci de femei și patru mii treizeci și două de fete care au fost victime ale agresiunilor. Pacienții de la anumite spitale psihiatrice. Ați văzut în luna trecută cazul de la Spitalul Ștei și multe altele.

Cu toții așteaptă ceva și de multe ori așteaptă ceva de la președintele României care nu are niște atribuții directe în zona asta. Cu toate astea, ce cale ați alege pentru a le arăta dincolo de declarații electorale, dincolo de demagogie, dincolo de momente de poze și filmări, acestor oameni că cineva se gândește în mod tot ce îi stă în putință, pentru ca tot ce se numește cauza lor să nu fie dat uitării”, a fost întrebarea primită din partea jurnalistului Cătălin Ștefănescu

Cristian Terheș, atac direct la adresa șefului AUR

Politicianul a răspuns că din cauza partidelor suveraniste dezbinate există astfel de dificultăți sociale în România. Acesta a strecurat și un atac față de , numindu-l laș

„Eu vă mulțumesc pentru întrebarea aceasta, mai ales pentru că vorbiți despre o temă care e extrem de sensibilă pentru foarte mulți români. Înainte de a vă răspunde direct, vreau să clarific două chestiuni care s-au spus la introducere cu privire la cariera mea. În 2019 am candidat la alegerile europarlamentare din partea PNȚCD, în urma unui protocol care a fost public cu PSD. În 2024 nu am fost afiliat AUR, am candidat din partea Partidului Național Conservator Român, pe care îl și reprezint în aceste alegeri, într-o alianță electorală.

Astăzi trebuia să fi avut în România o alianță de partide suveraniste care să apere exact aceste valori despre care dumneavoastră vorbiți. Din păcate, marele absent de astăzi, un laș care fuge, îi înjură pe alții, dar fuge de la dezbateri, a creat această situație în care multe partide suveraniste din păcate astăzi…”, a răspuns Cristian Terheș la întrebarea jurnalistului televiziunii publice.

George Simion primește întrebări, deși nu este la dezbatere

Președintele AUR , chiar dacă nu a fost de față. Jurnalista americancă Alison Mutler l-a întrebat cum ar putea România să participe la reconstrucția Ucrainei câtă vreme el, dacă va fi ales președinte, are interdicție de a intra în această țară.

„Am o întrebare pentru domnul George Simion, care nu este aici, importantă pentru România, dar mai ales pentru domnul Simion. După ce se va încheia războiul din Ucraina, țara aceasta va intra în reconstrucție. Statele care au sprijinit Ucraina în vremea de război, printre care și România, vor beneficia de contractele mari de reconstrucție, poate valorează și chiar miliarde de euro.

Domnul Simion, dacă veți fi ales președinte, ar trebui să sprijiniți companiile românești să intre în acest plan de piață reconstrucție. Poate fi vorba de foarte mulți bani, dar firmele românești, economia românească, poate să conteze pe sprijinul dumneavoastră în timp ce aveți interdicție în Ucraina? Cum veți depăși acest handicap?”, a fost întrebarea adresată de Alison Mutles lui George Simion, în absență.