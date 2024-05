George Simion, surprins întrând în vila lui Gigi Becali din București. AUR a declarat că nu știe despre întâlnire

George Simion, președintele AUR, a fost surprins, joi, intrând în vila lui Gigi Becali din Capitală. Nu se știe deocamdată care a fost motivul pentru care liderul AUR s-a întâlnit cu Becali.

George Simion, acasă la Gigi Becali

George Simion, președintele AUR, a fost filmat în timp ce intra în vila lui Gigi Becali din București. Nu este clar deocamdată de ce a făcut această vizită.

ADVERTISEMENT

Într-un material filmat postat de se poate vedea cum George Simion intră în curtea clădirii, vorbind la telefon. Președintele AUR, în tricou alb și pantofi sport, continuă să meargă spre intrare, trecând pe lângă o limuzină , apoi intră pe ușă.

Potrivit sursei citate, purtătorul de cuvând al AUR, Ștefan Avramescu, a declarat că nu are la cunoștință despre o vizită a lui George Simion la vila lui Gigi Becali, fiind prins cu campania electorală.

ADVERTISEMENT

Brânza cadou de nuntă

Cu doi ani în urmă, la nunta lui George Simion, Gigi Becali i-a adus aproximativ două tone de , cadou, pe care a declarat că a luat-o de la ciobanii din Sibiu, dar nu a participat la ceremonie.

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste.

ADVERTISEMENT

Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat”, declara la acea vreme Gigi Becali