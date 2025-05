„George Simion, un șef de galerie care a făcut evaziune cu blugi din Turcia”. Deputata USR Diana Stoica, atac fără menajamente la contracandidatul lui Nicușor Dan

Testul Puterii cu Denise Rifai a adus în fața românilor doi dintre susținătorii candidaților la prezidențiale, pe Petrișor Peiu, de la AUR, și pe Diana Stoica, de la USR. Cei doi s-au contrat, însă și-au apărat interesele cu stoicism.

De ce ar trebui românii să îl aleagă pe liderul suveranist?

În încheierea Testului Puterii, care i-a avut ca invitați pe și deputatul USR Diana Stoica, realizatoarea emisiunii Denise Rifai i-a întrebat pe aceștia de ce ar trebui aleși candidații pe care îi reprezintă.

ADVERTISEMENT

Susținătorul lui George Simion a răspuns: „Românii care vor întoarcerea la democrație și care cred că poporul are dreptul prin vot să își aleagă conducătorii, nu o mână de numiți politic, ar trebui să voteze cu George Simion pentru a ne întoarce la democrație. Al doilea motiv pentru care ar trebui votat George Simion este asigurarea sau reasigurarea, revenirea la libertatea de expresie.

Oamenii trebuie să aibă dreptul să își exprime opiniile, și politice, și de altă natură, fără teama de a fi sancționați că au opinii politice contrare cu Guvernul. Și al treilea motiv pentru care ar trebui votat George Simion este că ar trebui mai multă rațiune și echilibru în zona puterii executive, care să frâneze excesele, derapajele financiare făcute de cei care au condus țara în ultimii ani și să asigure o stabilitate financiară compatibilă cu celelalte state din zona democratică a lumii”.

ADVERTISEMENT

„George Simion, un șef de galerie care a făcut evaziune cu blugi din Turcia”

A urmat și răspunsul susținătoarei lui Nicușor Dan, la , în ciuda faptului, că, la momentul de față, câștigător al turului doi ar fi George Simion, : „E clar că are prima șansă. Acum am văzut și votul de acum câteva zile, dar totuși să nu uităm că peste jumătate dintre românii cu drept de vot nu au participat la primul tur. Deci eu sper, tocmai pentru că suntem într-o democrație în care avem presă, pe care doamna Gavrilă vrea s-o facă să dispară, tocmai pentru că putem să mergem să votăm, și să ne exprimăm dorința de a avea un președinte sau altul.

Dacă românii vor un președinte onest, un om care cu adevărat să își asume o reformă și să aibă și experiența administrativă în spate pentru a face acest lucru, să nu învețe, totuși, la locul de muncă. Pentru că da, domnul Peiu are experiență guvernamentală, dar domnul Simion este un șef de galerie care a făcut ceva evaziune fiscală cu blugi din Turcia și apoi nu prea a avut mare carieră, a lucrat la firma domnului Lulea. Dacă vor un om corect, care a făcut lucrurile corect în viață până acum, să îl aleagă pe domnul Nicușor Dan”.

ADVERTISEMENT

Pentru a-i lua apărarea candidatului AUR, Petrișor Peiu a cerut explicații privind prezența lui George Simion în galeriile menționate de Diana Stoica: „Dacă o să credeți că vă ajută minciuni de genul ăsta…În ce galerie l-ați văzut dumneavoastră pe George Simion? Unde a fost șef de galerie?”.

ADVERTISEMENT