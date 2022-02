Cum s-a făcut de râs liderul AUR: George Simion, „vitrionul” nostru european, din cenușa lui Mussolini! Opinia lui Andrei Dicu

Între reacțiile pretorienilor socialiști ai lui Benito Mussolini, care își justificau prin „Marșul asupra Romei” scatoalcele aplicate adversarilor politici și scenele care definesc Parlamentul României, în care liderul AUR jignește și izbește, nu mai există diferență…

La început a fost Mița Baston, personaj trist din comedia „D’ale carnavalului”, care a recurs – e drept, energic, nu „energetic” – la un gest politic la adresa lui Nae: „Vezi tu, sticluța asta? Știi ce are înăuntru? Nu cerneală. Vitrion englezesc! Ți-e frică? Pentru ce, dacă te știi curat?”…

Am sărit replicile personajului „Nae”, pentru că sărmanul, spre deosebire de minstrul energiei, Virgil Popescu, apucase doar să zvârle două-trei zvâcnituri interogativ puerile, înainte ca țața de oraș să-i ofere mostra de onoare proletară. În cazul de față, „monstra” de onoare parlamentară n-a mai așteptat răsplata vreunui discurs, fie el și interogativ, iar acțiunea s-a desfășurat sub mioriticul imbold „jap, mânca-ți-aș!”…

După Mița Baston, a urmat primul Tribun al țării, pe care tribunalele nu l-au înțărcat, precum se zice prin târg că se va petrece cu alți copy&paste de-ai maestrului. Domnu’ – și ca să rămânem în speța discursului anterior – mânca-i-aș cultura și civilizația ‘mnealui, s-a oțărât de sub patrafirul ospitalier al postului Antena 3, la judecătoarea Paula Șomâldoc: „Îmi pare rău că i-am vărsat paharul în față, trebuia să-i dau cu vitriol!”. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Vadim…

Când Diana pare că tace inteligent, George Simion se face de… Benito

…Nu însă și pe domnul , pentru că, în oricare istorie, scrisă ea chiar și de isterici, legea vieții îi pedepsește pe cei care nu respectă viața. La fel cum își bate joc și civilizația de cei care n-o respectă, iar acesta este motivul pentru care, spre disperarea „domnului” Simion, au apărut pe lume… pamfletarii.

Dacă în 1922, odată cu Marșul asupra Romei, „Il Duce” a preluat puterea în mod abuziv, iar organizația sa – „Cămășile negre” (n.r Squadristi) – băgase spaima în socialiști (n-a fost rău, dar… nici „foarte” democratic), de data aceasta, mișcarea mioritică AUR și-a dizolvat în Dâmbovița simbolurile naționaliste, îmbrăcând izmana proastei creșteri.

Spre deosebire de Mussolini, George Simion nu s-a cocoțat în ciuda legii, într-un fotoliu parlamentar care îi dă dreptul să apară la televizor mai des ca Andrei Duban, ori ca alți comici vestiți. El a primit girul unei anumite părți a electoratului, pe care, inclusiv în ziua de astăzi, eu unul o respect.

Falimentul democrației stă, însă, în faptul că „vitrionul” la care recurge un asemenea lider a ajuns dezavuat chiar și de (re)inventatorii post-moderni ai stilului, gen Diana Șoșoacă. N-o să vă vină să credeți dar, pe cât Diana tace tot mai inteligent, pe atât George se face mai rău de ocară. Și v-am spus, dragi cititori, că dincolo de „vitrion”, fetele-s mai deștepte ca „bărbații revoluționari”…

Șarmul lui Georgică și unde zace „Bond-ul” lui Putin

George Simion are, însă, șarm. Replica oferită, pentru FANATIK, de co-liderul AUR, este delicioasă: Ministrul Energiei l-a acuzat că este „omul lui Putin”. Dragi prieteni, jumătate dintre problemele omenirii s-au rezolvat, iar dacă ne mai distrăm cinci minute, izbăvim și criza din Ucraina! Curat, murdar, Virgil Popescu l-a deconspirat pe amărâtu’ de Putin, dar mai ales pe agentul său de cartier.

Fraier și Georgică, serios, acum… Trebuia să replice și el ca în reclama aia, cu James Bond: „Shaked or dry?”. „No… I’m driving!”….

Pentru că vorbeam despre cartiere, printr-unele mahalale mai este și acum la modă sintagma „la șto”, „băi, io nu-s omu’ lu’ Cutare”, folosită în sistemul socio-troglodit care presupune ca auditoriul să creadă că „Bruzli” respectiv chiar e „omu’ ” vreunui „smardoi”. Așa și cu George, deconspiratu’. Cum am spus, are șarmul său, e drept, inimitabil…

Să ne răsucim pe Perinița penalului

Dar, pentru că vorbeam despre „drept”, vorba unei cântărețe, „hai să ne răsucim până amețim” și să picăm cu Perinița în zona penalului…

Potrivit FANATIK, întrebat dacă va depune o plângere împotriva lui George Simion, a declarat: „O să mă gândesc cu colegii mei și cu avocații, să vedem ce se poate face, ca să nu se mai întâmple”. Asta este prima năuceală.

Urmează a doua: „Lucrurile astea nu sunt noi, s-au mai întâmplat. În această sesiune parlamentară, văd că astfel de lucruri revin. A mai fost bruscat un alt coleg de-al meu…”.

În prima fază, n-am înțeles cum e să „gândești”, împreună cu alții, dar domnul Virgil, fiind ministru, are posibilități plenare. Probabil că a vrut să spună „o să mă sfătuiesc”. A greșit, dar asta nu-ți dă dreptul să-l iei de beregată, chiar dacă te crezi Zdrelea Codreanu; dar, cu asemenea reacții n-ai ajunge nici la șiretul Căpitanului, bă, Georgică…

Nenorocirea stă în sintagma „lucrurile astea nu sunt noi, s-au mai întâmplat”. Hai să ne răsucim, un pic, pe Perinița penalului, din acest punct de vedere. Dincolo de pamflete, de amicale strângeri de spânzurătorile cravatelor, enunțul domnului ministru este un denunț public. Un denunț nebăgat în seamă. Autoritățile statului, în ciuda stării de hibernare reclamată de populație, ar „cam” trebui să tresară.

Amintiri cu Trupa TAXI

Cazul lui George Simion nu este, așadar, unic. Numai că AUR-itul de popularitate de pe vremuri a comis-o la „vedere”, iar în Parlament există „VAR”, spre deosebire de multe meciuri de fotbal.

Din păcate, apoteotica reacție a lui George Simion are un substrat simplu. Decăderea educațional-comunismului este simptomatică în Europa civilizată. „Epopeea” co-liderului AUR este ultimul scrâșnet dinaintea auto-strivirii. În momentul de față, semnalul european este simplu, „libertate fără delicatesuri”. Unii răspund fără delicatețuri unei libertăți care li s-a oferit, dar pe care nu au știut s-o respecte. Și mai ales, n-au înțeles s-o înțeleagă, în asemenea vremuri grele…

Într-o Europă în care până și doamna redevine, ușor, doamnă, rămân trei inși care, vorba unui scriitor, „fac cusurul epocii”. Vladimir Putin, madam Le Pen și zdrelea al nostru, zis „Bă Georgică”. Vorba unei asistate la Târgoviște, ăștia numai „au întinat numele….”

De fapt, înainte să fie executat, e drept, fără judecată, lângă lacul Como, Mussolini a avut gentilețea idioată de a întreba: „Da’ ce am făcut rău?…”. Replica s-a așezat retoric.

E drept, precum unele personaje contemporane, până și nen’tu Benito a avut bunul simț să cânte, în ultima secundă, un cover al trupei TAXI: „Aplaudați-mă, aplaudați-mă, ori, de ce nu… revotați-mă!”

Viva „Il Muce”!