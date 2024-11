George Simion visează la un guvern suveranist, după votul de duminică: „România s-a trezit! Poporul îşi ia destinul în mâini”

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a declarat în cadrul unui eveniment organizat la Reghin că la următoarele alegeri există șansa formării unui guvern suveranist și există șansa alegerii unui președinte suveranist.

„PSD și PNL au fost învinse de voința poporului”

George Simion a ținut un discurs în fața susținătorilor la o zi după primul tur al alegerilor prezidențiale. Acesta susține că a reușit să destrame sistemul PSD-PNL-UDMR, deși părea invincibil.

Mai mult, acesta susține că în cadrul alegerilor parlamentare și în cadrul celui de-al doilea tur de la alegerile prezidențiale românii vor avea ocazia de a forma un guvern și a alege un președinte suveranist.

„Am avut momente de răscruce. Momente în care nu ştiam cum să ajungem la victorie. Am avut momente când credeam că sistemul ăsta, PSD-PNL-UMDR, este invincibil şi nu reuşim să îl destructurăm. Ne-am bătut mult capul, ne-am consumat, de multe ori nu am putut spune public tot ce am făcut.

Astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în faţa voastră, să vă spun că avem şansa să avem un guvern suveranist şi un preşedinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta. România s-a trezit! Poporul îşi ia destinul în mâini. Suntem a doua zi după trezirea în conştiinţă a poporului român!

Pentru prima oară după 35 de ani, PSD şi PNL au fost învinse de voinţa poporului român şi au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD şi PNL”, a afirmat George Simion la Reghin, în cadrul unei întâlniri electorale organizată de AUR Mureş, potrivit agerpres.ro.

În continuare, Simion a ținut să clarifice un anumit lucru. Acesta a susținut faptul că . În același timp, a făcut apel la simpatizanți să îl susțină cu voturi pe Călin Georgescu.

„Cred că acum s-a lămurit toată lumea că nu am făcut niciun blat cu PSD-ul. Nu au ştiut de ce să ne mai acuze în această campanie. Au zis că suntem ursari, că sunt homosexual, că am blat cu PSD. Mi-au jignit soţia, familia. M-au atacat, m-au făcut spion rus.

Asta e cel mai dureros pentru mine, pentru că toată viaţa mea am luptat doar pentru ţara mea şi doar pentru poporul român şi aşa o să fac până la capătul vieţii (…). Lupta asta nu e a mea, este lupta noastră. Este despre fiecare dintre voi. Este despre antreprenorii care se luptă să creeze locuri de muncă, chiar şi atunci când statul le pune piedici. Este despre tinerii care, deşi dezamăgiţi, încă mai speră la un viitor mai bun aici, acasă.

Tineri care au mers la vot şi au pus ştampila pe un candidat suveranist. Un candidat pe care o să vă rog pe toţi din structurile noastre interne să îl promovaţi, să îl reprezentaţi şi să îi apăraţi voturile pe 8 decembrie, pentru că suntem singuri împotriva tuturor”, a afirmat George Simion.

Pe cine trimite George Simion în Parlament

Liderul AUR a menționat o parte dintre oamenii pe care dorește să îi trimită în Parlament. Mai mult, Simion susține că duminică, în , românii au șansa să schimbe ceva pentru viitorul țării.

„Suntem suficient de organizaţi, deja suntem bătătoriţi, experimentaţi. Am dus lupte întregi şi ştim cum să facem asta. Vreau ca judeţul Mureş să aibă reprezentanţi de seamă. Vreau să îl am în Parlamentul României pe Răzvan Biro, coordonatorul AUR Mureş. Vreau oameni valoroşi, care iubesc ţara, care merită să fie în Parlament şi să facă legi bune pentru români. Oameni precum Cristian Vântu.

Şi-au bătut joc şi de Ziua Naţională. Nu au ştiut cum să le mai facă. Pe 9 iunie au comasat alegerile, doar să rămână ei la putere. Uite că cine ridică sabia, de sabie moare! Duminică avem şansa reală de a schimba direcţia acestei ţări. Şi mă bucur că după aceea, pe 8 decembrie, e prima oară când un candidat suveranist şi patriot are şansa reală de a câştiga pentru poporul român, pentru România adevărată”, a adăugat Simion.

În continuare, liderul AUR a făcut precizarea conform căreia formațiunea politică va candida pentru România și nu pentru Ucraina. În acest sens, Simion susține că nu ascultă de ordinele de la ambasade străine.

„Noi candidăm pentru România, nu pentru Ucraina, nu pentru alte ţări. Noi nu vom asculta ordine de la ambasade străine. Trebuie să ne preocupăm în primul rând de poporul nostru, care astăzi suferă şi suferă extrem de mult. Românii vor o ţară condusă de români, de oameni, nu de combinatori politici. 35 de ani de nepăsare au ajuns la final. Şi clipa biruinţei va veni în foarte scurt timp. Mai avem două bătălii importante şi câştigăm războiul”, a mai spus liderul AUR, George Simion