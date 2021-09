George Simion: “Votăm cu oricine, chiar şi cu UDMR, numai să plece Florin Cîţu”. Care sunt soluţiile AUR pentru ieşirea din actuala criză politică

Deputatul George Simion, copreședinte al AUR, a afirmat, într-o declarație pentru FANATIK, că partidul său nu se cramponează de un text anume al moțiunii de cenzură, fiind suficientă prevederea legată de demiterea primului-ministru Florin Cîțu.

În ce privește deznodământul crizei, liderul AUR a indicat două soluții pe care partidul său le-ar agrea: fie convocarea alegerilor anticipate, fie constituirea unui guvern de specialiști care să fie agreat de toate partidele parlamentare.

În momentul de față, moțiunea inițiată de către partidul lui Simion ar urma să fie semnată de către parlamentarii USR-PLUS, iar președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că , caz în care guvernul Cîțu riscă să fie demis.

AUR, dispus să accepte o moțiune cu un singur punct: demiterea lui Cîțu

„Prefer să nu mă mai uit la ce fac alte formațiuni și să ne ținem de agenda pe care ne-au fixat-o românii: să scăpăm de Florin Cîțu. Nu știu ce fac celelalte formațiuni, important este să ajungem la demiterea lui Cîțu. Nu știu ce îi mână în această luptă, eu sper ca toți să fie corecți și să mergem până la capăt cu inițiativa noastră din prima zi de sesiune parlamentară”, a declarat George Simion.

Invitat să comenteze anunțul făcut de către Marcel Ciolacu referitor la faptul că PSD renunță la propria moțiune de cenzură și că o va vota pe cea semnată de parlamentarii USR-PLUS și PSD, Simion a spus că nu vrea să facă aprecieri privind acțiunile celorlalte partide parlamentare pentru a nu periclita succesul moțiunii. Pe de altă parte, copreședintele AUR a spus că partidul său nu ține morțiș ca textul supus votului în Parlament să fie identic cu cel elaborat deja, singurul lucru cu adevărat important fiind demiterea actualului guvern.

„Nu contează textul (…) Este suficient să scrie pe acel text „Florin Cîțu nu merită să fie la conducerea României”. Restul sunt fabulații. În moțiunea pe care am propus-o noi avem 18 pagini față de cele 4 ale PSD-ului dar totuși Marcel Ciolacu a spus că umblăm cu niște fițuici. Nu contează, atâta vreme cât Florin Cîțu pleacă, votăm și cu UDMR-ul, și cu minoritățile, și cu PSD-ul, cu oricine. Ăsta este obiectivul nostru”, a spus Simion.

„Winter is coming”

Ca soluție a crizei, deputatul a menționat alegerile anticipate, însă a invocat posibilitatea ca parlamentarii actuali să nu fie dispuși să renunțe la mandatele lor. „Altă opțiune viabilă pe care o văd este un guvern de specialiști, este singura formă prin care putem depăși criza provocată de partidele politice care au fost la conducere în ultimii 31 de ani. Nu mai are credibilitate niciun partid și vin vremuri grele. Winter is coming! ( Vine iarna! – n.red.)”, a spus Simion încheind cu o celebră replică din serialul „Game of Thrones”.

Întrebat care ar fi diferența dintre guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș și cel de specialiști pe care îl propune, George Simion a spus că formula din 2016 era condusă de oameni cu legături strânse cu mediul politic, variantă care nu ar fi de dorit acum. „Dacian Cioloș este un om vechi în politică, cât se poate de implicat și susținut de la Victor Ponta la Traian Băsescu pentru posturi înalte în funcționărimea din România și Europa. Vasile Dîncu era viceprim-ministru și acum este cocoțat în conducerea PSD. Eu mă refer chiar la un guvern de specialiști, nu un simulacru cum a fost propus în 2016. Nu oameni de paie conduși de păpușari și de servicii”, a precizat copreședintele AUR.

Susținere în creștere pentru moțiunea de cenzură

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că partidul său este dispus să voteze pe care o vor depune USR-PLUS și AUR. „Dacă alţii strâng 117 semnături cât au nevoie să strângă moţiunea, PSD votează acea moţiune, indiferent de cine e depusă. Să depună USR cu AUR…”, a declarat Ciolacu, într-o emisiune la România TV.

Parlamentarii USR-PLUS au fost convocați, vineri dimineață, la o ședință cu cei doi copreședinți ai partidului, Dan Barna și Dacian Cioloș, care au încercat să-i convingă să semneze moțiunea de cenzură împreună cu parlamentarii AUR. Potrivit unor surse politice citate de către , un parlamentar de la USR și unul de la PLUS au refuzat să semneze afirmând că AUR este un partid extremis, iar USR-PLUS nu ar trebui să se asocieze cu această formațiune.

Chiar și fără semnăturile celor doi, USR-PLUS și AUR au împreună numărul de parlamentari necesar pentru inițierea unei moțiuni, anume 117.