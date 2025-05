George Simion, zero cheltuieli electorale declarate pentru turul II. Ce sumă de bani a avut Nicușor Dan la dispoziție

Potrivit celor de la EFOR, datele făcute publice de către AEP vineri, 16 mai, arată că George Simion a avut zero cheltuieli electorale declarate în turul II al alegerilor prezidențiale, tur secund ce a început oficial în data de 9 mai. Datele făcute publice de către AEP includ contribuțiile declarate de către Nicușor Dan în perioada 12-15 mai, dar și cheltuielile efectuate în zilele 9-15 mai.

George Simion, zero cheltuieli efectuate în turul II

Potrivit legii, contribuțiile candidaților pentru campania electorală trebuie declarate AEP de către mandatarul financiar coordonator în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat, iar cheltuielile trebuie declarate și ele tot în termen de trei zile, de la angajarea acestora, cu specificarea valorii și destinației.

Potrivit unui raport privind cheltuielile din campania electorală realizat de către cei de la EFOR, . „Candidatul George Simion nu a declarat nicio cheltuială pentru această perioadă.

Înainte de primul tur, George Simion declarase 14,3 milioane de lei contribuții proprii (30.04 – 2.05), transferuri în valoare de 26,9 milioane de lei între 10 și 29 aprilie și cheltuieli de 41,2 milioane de lei între 10.04 și 7.05. Valoarea cheltuielilor era egală cu cea a veniturilor conform datelor declarate până la 12 mai”, se arată în raportul celor de la EFOR.

După cum sublinia și Sorin Ioniță, directorul executiv al EFOR, există șansa ca zilele următoare George , însă întreg procesul este lipsit de transparență. „Simion are zero cheltuieli electorale declarate pentru turul 2

Aşa reiese din analiza publicată azi de EFOR. Deşi cheltuieli vedem bine că are, de la campanie susţinută pe online până la vizite externe. Adică ori aplică metoda Georgescu (totul la secret); ori le va declara în cele câteva zile de după alegeri, cât mai are voie s-o facă, caz în care legea română e apă de ploaie, pentru că ce mai contează ce declari după ce s-a încheiat meciul?”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Cum a cheltuit banii de campanie Nicușor Dan

Potrivit legii, suma maximă pentru turul II a fost de 40,5 milioane lei de candidat. Nicușor Dan a declarat venituri de 36 de milioane lei, dintre care 32,9 milioane reprezintă împrumuturi iar 3,1 milioane, donații. „După începerea celui de-al doilea tur de scrutin, George Simion nu a declarat niciun venit”,

În ceea ce privește cheltuielile în turul II, cea mai mare parte a banilor campaniei lui Nicușor Dan (43%) a mers către reclamele din mediul online.

„Candidatul Nicușor Dan a cheltuit 27,9 milioane de lei. Din total, 43% s-au cheltuit pentru servicii online (12 mil. lei), 33 % pentru reclamă în radio/tv/presă (9,2 milioane de lei), 4% pentru tipărituri (1 mil. lei), cercetări sociologice 11% (3,2 milioane) și pentru alte cheltuieli – 7% (2,2 mil lei). În acest ultim capitol intră o diversitate de cheltuieli, inclusiv consultanță, vestimentația voluntarilor, servicii mandatar financiar, închirieri de spații sau transport”, se mai arată în raportul EFOR.