George Soros s-a retras din compania UiPath, unde avea acțiuni de patru milioane de dolari. Ce se întâmplă cu primul “unicorn” românesc

George Soros s-a retras din compania UiPath, după doar câteva luni. Acesta avea acțiuni de patru milioane de dolari. Problemele întâmpinate de “unicornul” românesc ar fi putut să stea la baza deciziei miliardarului.

Miliardarul a luat decizia de a se retrage din compania UiPath, deși au trecut doar câteva luni.

Fondul Soros Fund Management a cumpărat 60 de mii de acțiuni UiPath în trimestrul al doilea al anului trecut, acestea fiind evaluate la 4,076 de milioane de dolari în funcție de cotațiile de atunci, scrie .

La prețurile curente, acțiunile miliardarului ar valora 2,27 de milioane de dolari.

Acesta a renunțat însă la investiția în compania fondată de românii Daniel Dines și Marius Tîrcă în trimestrul al treilea, potrivit sursei menționate anterior.

Compania UiPath, în cădere liberă

are din ce în ce mai multe probleme.

Din vara anului trecut, valoarea companiei UiPath a început să scadă brusc, în ciuda rezultatelor financiare care au depășit estimările analiștilor.

La sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, UiPath a atins minimul istoric de 31,47 de dolari pe acțiune.

Astfel, cei care au cumpărat acțiuni la valoarea maximă, de 90 de dolari, au pierdut în jumătate de an 65% din bani, iar cei care au cumpărat acțiuni în prima ședință de tranzacționare, când valoarea acestora era de aproximativ 70 de dolari, au pierdut jumătate din bani.

“Două motive principale astfel, pot defini scăderea ulterioară: vânzările acţionarilor anteriori, fie fonduri, investitori prelistare sau angajaţi, care au dorit să marcheze un profit consistent, înaintea unor vremuri incerte, şi pe de altă parte, tendinţa de scădere indusă de trendul general din tehnologie.

O serie de companii promiţătoare, dar fără profituri sau cu profituri mici au înregistrat pierderi de zeci de procente în ultimul an, penalizate şi de trendul de creştere a dobânzilor”, a declarat Claudiu Cazacu, consulting strategist al XTB România, pentru .

Cu toate că situația nu pare deloc una bună pentru unicornul românesc, ar exista și aspecte pozitive.

“Dar în pofida tuturor aspectelor negative, există şi elemente pozitive. Veniturile recurente ale companiei cresc într-un ritm accelerat, 58% de la an la an, compania a redus pierderile, are o reţea vastă de parteneri şi este lider de piaţă în domeniul soluţiilor RPA (robotic process automation)”, a precizat Bogdan Maioreanu, analist eToro, conform aceleiași surse.