George Tănase, distrus de moartea lui Aaron Boupendza: „Mi s-a părut un om zâmbitor. Am dansat cu el brașoveanca”. Exclusiv

George Tănase (31 de ani) este unul dintre suporterii celebri ai Rapidului. Actorul de comedie a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre . Fostul atacant s-a stins din viață la aproximativ trei luni distanță de la plecarea din Giulești.

George Tănase, șocat de moartea lui Aaron Boupendza: „Mă așteptam să fie un tip mai figurant”

FANATIK, care a anunțat în premieră , a luat legătura cu George Tănase. Actor de comedie, stand-up-er și realizator TV, Tănase e un fan înfocat al Rapidului. Pe 1 decembrie 2024, de Ziua Națională a României, el a realizat un material alături de Boupendza și de alți jucători ai giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

„Pe Aaron l-am cunoscut în decembrie, la o filmare. Inițial am avut emoții, mă așteptam să fie un tip mai figurant. De regulă fotbaliștii sunt mai sceptici când trebuie să facă activități de divertisment, extra sportive, îi iei și din timpul lor liber, dar, surprinzător, a fost un tip extraordinar de deschis.

A făcut tot ce i-am cerut, tot ce l-am rugat, am râs extraordinar de mult, am dansat cu el brașoveanca, ne-am distrat extraordinar de mult. Pe lângă faptul că era un profesionist pe teren, a fost un profesionist și la filmare”, a dezvăluit actorul.

ADVERTISEMENT

„Mi-a dat senzația de un foarte bun la suflet, foarte umil și foarte în banca lui”

Aaron Boupendza a ajuns în Giulești pe 13 septembrie 2024, liber de contract după despărțirea de Cincinnati. A rezistat sub comanda lui Marius Șumudică până pe 30 ianuarie 2025, când a semnat cu chinezii de la Zhejiang.

„A durat ceva filmarea, vreo două ore. Am gustat produse tradiționale românești. El nu avea foarte mult de când venise la Rapid. Am rămas cu o senzația extraordinară după ce l-am întâlnit. Apoi am mai făcut eu câteva postări, când juca și dădea gol, mi-a răspuns pe social media.

ADVERTISEMENT

Mie mi-a părut foarte rău și când a plecat de la echipă, dar asta a fost situația atunci. Sunt șocat, mi-a părut extrem de rău când am auzit vestea. Pentru puținul timp în care am reacționat cu el mi s-a părut un om zâmbitor, cu caracter puternic, care se ține de cuvânt. Este șocant.

ADVERTISEMENT

Îmi pare extrem de rău pentru ce am auzit. Mi-a dat senzația de un foarte bun la suflet, foarte umil și foarte în banca lui”, a declarat George Tănase, în exclusivitate pentru FANATIK.

Boupendza Românul🕺❤️‍🩹🇷🇴