George Tănase și Lorena Pancu, gata de nuntă. Prezentatorul de la Kanal D a vorbit despre eveniment

Moderatorul de la Kanal D este pregătit de nuntă. Cunoscutul comediant și fostul finalist de la iUmor a dezvăluit că se gândește tot mai des la momentul în care își va uni destinul cu aleasa inimii sale, cu care are o relație de 5 ani.

George Tănase, pregătit să facă marele pas cu iubita sa: ”Parcă aud clopote de nuntă”

George Tănase și Lorena Pancu formează un cuplu unit și frumos de ceva vreme, dar până acum nu au făcut pasul cel mare în relație. Acum spune că își dorește să se însoare. E logodit din vara lui 2021.

„Încă nu sunt căsătorit. Urmează cât de curând, presimt. Am cerut-o vara trecută pe Lorena și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă.

Suntem de aproape 5 ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, a declarat comediantul în emisiunea pe care o moderează la Kanal D, conform .

George Tănase, adevărul despre prima întâlnire cu iubita sa

Cunoscutul de comedie a povestit și cum a intrat în viața sa frumoasa șatenă. Stand-uperul și actuala parteneră de viață s-au întâlnit pentru prima oară la un spectacol pe care vedeta l-a susținut la Iași.

„Pe viitoarea mea soție mea am cunoscut-o după un spectacol la Iași. A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Am conversat cu ea puțin, după care am întrerupt brusc dialogul.

În nici 2 ore am dat nas în nas într-un club, absolut din întâmplare. Deși era frig afară și amândoi eram îmbrăcăți sumar, îmi amintesc că ne-am abandonat prietenii cu care ieșisem fiecare, și am stat în aer liber povestind și cunoscându-ne.

Și în ziua de azi încă ne povestim lucruri și ne cunoaștem cu aceeași bucurie și entuziasm că-n acea seară geroasă”, a completat George Tănase, mai arată sursa citată mai devreme.