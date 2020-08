George Țucudean, cap de listă la Dinamo! Cosmin Contra vrea să îl aducă pe fostul atacant de la CFR Cluj. Exclusiv

Cosmin Contra a ajuns la București și este gata să înceapă treaba la Dinamo. “Guriță” urmează să fie prezentat oficial și vrea să mute rapid pe piața transferurilor pentru a forma un lot competitiv.

Din informațiile FANATIK, primul transfer pe care fostul selecționer vrea să îl facă la Dinamo este George Țucudean. Atacantul a devenit jucător liber de contract după despărțirea de CFR Cluj și “câinii” suferă pe faza ofensivă, post rămas descoperit după plecările lui Perovic și Montini.

Contra, a cărei venire a fost anunţată de FANATIK în exclusivitate după ce Cortacero a preluat Dinamo, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Țucudean, pe care vrea să îl convingă să vină la Dinamo. De altfel, atacantul a debutat la echipa națională în mandatul lui Cosmin Contra într-un meci cu Danemarca, disputat în octombrie 2017 și încheiat 1-1 la Copenhaga.

George Țucudean, cap de listă la Dinamo! Cosmin Contra vrea să îl aducă pe fostul atacant de la CFR Cluj

George Țucudean a evoluat pentru CFR Cluj în ultimii doi ani și a fost unul dintre oamenii decisivi în câștigarea titlului din sezonul 2018-2019. Atacantului în vârstă de 29 de ani i s-au descoperit probleme la inimă în luna martie a anului 2019, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

Țucudean a fost operat la Viena, suferind o ablație. Ulterior, el a recunoscut că a avut probleme cu inima, însă ele nu sunt grave și poate să își continue activitatea de fotbalist la cel mai înalt nivel:

A avut probleme la inimă: “Extrasistolele pe care eu le făceam în efort, şi am jucat cam 4 luni cu ele, nu erau periculoase”

“Am văzut că s-a scris că am avut probleme cu inima, este adevărat, dar nu au fost probleme grave, din fericire, pentru că ce am avut eu au 80% din oameni. Extrasistolele pe care eu le făceam în efort, şi am jucat cam 4 luni cu ele, nu erau periculoase, toată lumea m-a asigurat că nu pot să păţesc nimic.

Profitând de această pauză şi la insistenţele familiei am mers să fac un consult la Viena mai amănunţit. Cei de acolo mi-au spus că sunt foarte mulţi jucători care au aşa ceva, poate să apară la oricine, oricând, nu neapărat să te naşti cu ele, nu le-am avut până acum, au apărut, nu se ştie cauza, pe fond de stres, o răceală, o infecţie.

Cei de acolo mi-au spus că fiind sportiv de performanţă ar trebui să fac o ablaţie şi mă scoate din circuit cam o săptămână, 10 zile până pot să reiau 100% efortul. Erau doar bătăi în plus care nu măreau pulsul, nu provocau palpitaţii sau alte lucruri. Am jucat 4 luni, dacă erau periculoase, la câţi doctori am fost, mă oprea unul”, a spus Țucudean după intervenție.

Țucudean a câștigat patru titluri cu trei echipe diferite!

George Țucudean a evoluat pentru Dinamo între 2010 și 2013. Atacantul a fost vândut la Standard Liege pentru 1 milion de euro. În anul 2018, Țucudean a fost numit fotbalistul anului în România.

Are la activ patru titluri de campion obținute cu trei echipe diferite (FCSB, Viitorul și CFR Cluj) și a fost de două ori golgheter în Casa Pariurilor Liga 1: 2019 și 2018. Alături de Dinamo a câștigat Cupa României în 2012.

29 de ani are George Țucudean

900.000 de euro este cota de piață a lui Țucudean