George Țucudean, destăinuiri dureroase despre perioada de după retragere. ”Eram disperat să revin”

George Țucudean a avut o carieră scurtă, dar intensă în fotbal. în vara anului 2020. Problemele medicale l-au forțat să ia această decizie.

George Țucudean: ”Întrebam doctorul când pot să încep”

A cucerit tot ce se putea în fotbalul românesc și era în deplinătatea maturității sportive când medicii i-au descoperit o problemă la inimă. A urmat o intervenție chirurgicală și finalul carierei.

în apogeul activității sportive. La început nu a dat o importanță deosebită afecțiunii cardiace de care suferea. A înțeles la timpul potrivit că e mai bine să renunțe.

Decizia nu a fost, însă, deloc ușoară, cu atât mai mult cu cât fostul atacant juca fotbal de plăcere și nu pentru bani. Singura lui motivație era să se autodepășească mereu.

Și-a dorit cu ardoare să revină și chiar a riscat în prima perioadă de recuperare, ignorând care i-au transmis clar că nu va putea reveni pe teren, decât cu o doză semnificativă de noroc.

”Având în vedere câte lucruri se întâmplă cu jucătorii cu probleme cardiace nu am văzut unul care să se opereze și după 3 săptămâni să joace. Numai eu am fost nebun, eram disperat, întrebam doctorul când pot să încep efortul.

Mi-a zis 10 zile, dar problema nu era inima, era locul unde am făcut operația. Eu după 10 zile făceam bicicletă și am început să alerg, eram disperat să revin. Poate că ar fi trebui să fac o pauză de 6 luni. Cel puțin, la mine cred că au fost pe fond de stres”, a povestit Țucudean, pentru .

Luni de zile a refuzat să audă de fotbal

Șocul retragerii forțate l-a dărâmat, pentru moment, pe fostul golgheter al României. Fostul fotbalist recunoaște că a avut o perioadă lungă de timp în care nu suporta ideea de a vedea un meci.

”Acum am început să mă mai uit la meciuri, dar am avut o perioadă în care am urât fotbalul, nu voiam să mai aud. Mi-a fost greu pentru că am avut o ură, știam că la fotbal am pățit lucrurile alea. Perioada a durat cam 3-4 luni”, a adăugat Țucudean.

În carieră, fostul fotbalist a cucerit patru titluri de campion, două cu CFR Cluj și câte unul cu FCSB și Viitorul Constanța, două Cupe, două Supercupe și o Cupă a Ligii.

În 2018 a primit trofeul pentru ”Fotbalistul anului”. Atacant pur sânge, Țucudean și-a trecut în palmares și două titluri de golgheter în Casa Pariurilor Liga 1.

A evoluat și în străinătate, la Standard Liege, în Belgia, și la Charlton Athletic în Anglia, și are două selecții la echipa națională.