George Ţucudean era ales în 2019 jucătorul anului şi cariera lui atât la echipa de club, CFR Cluj, cât şi la naţională, părea a fi pe drumul cel mai bun, următorul pas, firesc, după prestaţiile solide ale atacantului fiind în opinia multor specialişti un transfer în străinătate.

Însă, la momentul de faţă, George Ţucudean nu mai joacă nicăieri, după ce s-a despărţit la finele ultimului sezon de gruparea din Gruia. Aflat în plin moment de expansiune a carierii, atacantul a lăsat temporar, spune el, ghetele şi se preocupă doar de starea de sănătate.

Ţucudean, care provine dintr-o familie extrem de înstărită din Arad, nu a cunoscut niciodată ce înseamnă grija materială şi de aceea la el nu a existat presiunea luării salariului sau a primelor, jucând mai mult din plăcere. Suferă că de luni bune nu mai poate fi acelaşi, care se lua la trântă cu puternicii fundaşi adverşi.

George Ţucudean a explicat cum au început problemele de sănătate

Jucătorul a acordat un interviu pentru Prosport, în care a explicat pas cu pas, cum a ajuns la problemele de sănătate şi faptul că de atunci nu poate să îşi scoată din cap aceste lucruri, care i-au schimbat, dramatic, cursul vieţii.

„Am avut meci cu Voluntari, țin minte că am bătut vreo 5-0, am dat 3 goluri atunci și noaptea pe la 1, simțeam ca niște pauze, că 90 la sută din oameni le fac, extrasistole și sunt unii care le simt și unii care nu le simt. Și stăteam în pat liniștit și simțeam ca și cum cazi în gol, o pauză, așa, nu știu, poate ai simțit vreodată.

„Și așa am făcut una acum, peste 10 minute alta, peste 5 minute alta și chiar atunci îl sunasem pe kinetoterapeut, nu mi-a răspuns, că dormea, după aia pe doctor, mi-a răspuns doctorul și i-am zis doctorului că simt ceva ca și cum rămân fără aer.

M-am dus și mi-am făcut analizele, mi-au ieșit ok, ei au dat vina atunci pe lipsa de magneziu și potasiu, erau la limita de jos și eu am început să iau. După aia am avut meciul cu Dinamo, intermediar, a fost bine și după aia a venit meciul cu Gaz Metan. Și atunci am simțit la pauză”, a declarat George Țucudean.



Nu ştie dacă va mai juca vreodată

„Le simțeam după efort și în timpul efortului pe revenire; pleci în sprint și după aia pe revenire le simțeam. Și de acolo a plecat, mi-au rămas pe creier și mă gândeam numai la ele și în timpul meciului stăteam cu mâinile la spate și-mi luam pulsul la fiecare sprint și era nasol. Dar numai cine are lucrurile astea își dă seama prin ce treci”, a continuat fostul atacant al CFR-ului clujean.



George Ţucudean încă nu ştie dacă va mai reveni sau nu pe gazon. Ar avea ani buni de jucat de acum înainte şi UTA este prima echipă atentă la ce are de gând să facă jucătorul şi la starea lui de sănătate. Mingea este acum numai în terenul doctorilor, de ei depinzând dacă Ţucudean va mai juca sau va trece, cum doreşte bunicul Gheorghe Cosma, la preluarea afacerilor de familie.

