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Gheorghe Cosma, bunicul fostului internațional George Țucudean, a murit miercuri, 16 septembrie, la vârsta de 86 de ani. Omul de afaceri din Arad a pus bazele unui adevărat imperiu. Afacerile familiei au ajuns să valoreze milioane de euro. De altfel, tragicul anunț a fost făcut de prin intermediul rețelelor de socializare.

Imperiul construit de Gheorghe Cosma, bunicul lui George Țucudean

Gheorghe Cosma s-a născut în 1940, în comuna Pilu, județul Arad. A absolvit Școala Tehnică din Arad și s-a specializat în prelucrarea lemnului. Din 1956 a lucrat la Combinatul de Prelucrare a Lemnului din Arad. A început ca tapițer, apoi a devenit maistru principal, iar din 1975 până în 1990 a condus Secția de Tapițerie. Practic, înainte să intre în afaceri, acumulase peste trei decenii de experiență în industria mobilei.

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După Revoluție a trecut în mediul privat. Între 1990 și 2000 a fost asociat la o companie producătoare de mobilier tapițat. Ulterior, familia sa a dezvoltat Cotta International, companie înființată în Arad în 2000. Aceasta avea să devină unul dintre marii producători români de canapele și mobilier tapițat. În 1995, exporturile afacerii sale erau evaluate la aproximativ 7 milioane de mărci germane anual.

În 2012, Cotta International a avut o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro. Mai mult, întregul grup de firme care gravita în jurul producătorului ajungea la aproximativ 65 de milioane de euro. Compania avea aproximativ 650 de angajați. Alte firme „satelit” însumau încă aproximativ 600 de angajați. Aproape întreaga producție mergea la export.

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Gheorghe Cosma s-a stins din viață. Anunțul lui George Țucudean

În timp, afacerile s-au extins dincolo de industria mobilei. În 2018, familia lui Cosma și Țucudean era implicată în 12 afaceri. De altfel, estimările publicate în presa vremii plasau averea familiei în zona de 23-25 de milioane de euro. Familia a dezvoltat și MaxiMarc, o cramă din podgoria Miniș-Măderat. Proiectul a fost construit de Gheorghe Cosma împreună cu nepotul său, . Acesta a preluat majoritatea afacerilor.

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„După o viață frumoasă, fericită și plină de împliniri, astăzi, 16 septembrie, Cosma Gheorghe, scumpul nostru soț, tată, bunic și străbunic, a plecat dintre noi.

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Ai fost pentru familia noastră un sprijin, un exemplu și un om pe care ne-am putut baza întotdeauna. Îți mulțumim pentru dragostea, grija și bunătatea cu care ne-ai înconjurat și pentru tot ceea ce ai construit și ai lăsat în urma ta.

Plecarea ta lasă un gol imens în sufletele noastre, dar ne rămân amintirile, valorile pe care ni le-ai transmis și recunoștința că te-am avut alături atâția ani. Drum lin, bunicule. Dumnezeu să te odihnească în pace. Vei rămâne mereu în inimile noastre și nu te vom uita niciodată. Slujba de priveghi va avea loc la Casa Funerară Kuki – Grădiște, astăzi și joi, de la ora 19:00, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, la ora 14:00, la cimitirul din Micălaca”, a scris Țucudean pe Instagram.