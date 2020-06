George Țucudean și-a luat la revedere de la colegi înainte de CFR – Craiova. Bunicul lui dezvăluie ce va face. Exclusiv

George Țucudean și-a terminat aventura la CFR Cluj cu câteva ore înainte de derby-ul cu Craiova. Atacantul a decis să nu-și mai prelungească înțelegerea cu campioana en-titre.

FANATIK a aflat că Țucudean și-a luat la revedere de la colegii săi înainte ca aceștia să intre în cantonament pentru meciul cu oltenii.

George Țucudean a venit la CFR Cluj de la Viitorul, în ianuarie 2018, contractul său terminându-se pe 30 iunie 2020. Adică peste două zile. A decis că nu mai continue, chiar dacă a avut oferta de prelungire pe masă.

George Țucudean a fost unul dintre pilonii în jurul căruia Dan Petrescu a construit echipa de titlu a CFR-ului la cele două titiluri luate până acum. Și în vara lui 2018, și în vara lui 2019, Țucudean a fost golgeterul echipei.

Problemele cu inima ale atacantului de doar 29 de ani au frânat brusc cariera acestuia. În primul rând i-a blocat continuarea la CFR Cluj, pentru că Țucudean se desparte de ardeleni după doar doi ani și jumătate.

Din informațiile FANATIK, pentru derby-ul cu Craiova din această rundă, Țucudean nu a fost oprit în lot de Petrescu. Pentru că oricum îi expiră contractul peste două zile, „Țucu” și-a luat la revedere de la colegi și le-a urat baftă pentru meciul cu oltenii, dar și pentru a aduce un nou titlu, al treilea consecutiv, în vitrina din Gruia.

Situația lui Țucudean a stat sub semnul întrebării în ultimele săptămâni. S-a vorbit despre o răceală, ba chiar o ceartă mai bărbătească între el și Petrescu, dar jucătorul a negat orice conflict.

Țucudean nu știa încotro s-o apuce, mai ales că CFR nu-i făcuse nicio propunere de prelungire acum o lună. S-a întors președintele Marian Copilu, care și-a rezolvat câteva probleme personale, iar acesta a discutat cu Țucudean despre viitor.

Fotbalistul a avut pe masă un nou contract pe doi ani, timp de gândire la dispoziție, dar zilele trecute a anunțat „board”-ul că nu mai continuă la CFR! Erau aproape aceleași condiții financiare ca până acum, dar a spus stop!

În situația lui Țucudean mai este și portarul Giedrius Arlauskis, dar la el lucrurile sunt mai simple. În sensul în care după meciul cu Craiova anunță dacă rămâne până se termină sezonul sau e liber de la 1 iulie. Decizia depinde, probabil, și de rezultat! Dacă CFR bate, e ca și campioană, iar „Arla” se simte cu misiunea îndeplinită.

Ce va face George Țucudean de mâine? Este o întrebare la care nici chiar el nu poate răspunde sută la sută în acest moment. S-au vehiculat oferte de la Craiova, Dinamo și UTA, dar doar ultima pistă ar fi valabilă în acest triunghi.

FANATIK a fost la finalul anului trecut la Arad, când jucătorul își luase „concediu” pentru câteva luni de la CFR Cluj pentru a vedea care este situația sa medicală. Am discutat atunci și cu bunicul lui George, cu Gheorghe Cosma, 80 de ani și activ ca unul de maxim 50! Acesta a avut rugămintea de a nu-i apărea nicio declarație despre George atâta timp cât nepotul mai este jucătorul lui CFR Cluj.

Acum situația s-a schimbat. Țucudean pleacă de la CFR și se întoarce acasă, la Arad. Momentan. Poate să joace pentru UTA în Liga 1, poate să preia afacerile familiei. Ultima variantă este a bunicului.

„Pentru George și sora lui Miriam am pregătit totul la firmă. Au deja birourile lor și trebuie să se apuce de treabă. Decizia e a lui George, dar eu simt că nu va mai juca. Nu are de ce să mai riște dacă nu se simte în siguranță. Are o familie frumoasă, a realizat foarte multe în carieră, a luat titluri, a jucat pentru națională, acum îmi doresc mult și îl aștept să preia frâiele afacerilor familiei. Că avem multă treabă!” – Gheorghe Cosma, în exclusivitate pentru FANATIK