George W. Bush a confundat invazia Rusiei în Ucraina cu cea a SUA în Irak. Fostul președinte american a dat vina pe vârstă

George W. Bush a calificat din greșeală invazia Irakului drept ”brutală” și ”nejustificată” înainte de a se corecta pentru a spune că a vrut să se refere la invazia Rusiei în Ucraina.

Comentariile fac parte din discursul ținut la un eveniment organizat miercuri la Dallas. George W. Bush vorbea despre cum s-a ajuns la situația în care a intrat cu forțele armate în Ucraina, dar într-un moment de neatenție s-a referit la invazia SUA în .

”Rezultatul este o absență a verificărilor în Rusia și decizia unui singur om de a lansa o invazie total nejustificată și brutală a Irakului”, a spus Bush înainte de a se corecta și a da din cap. ”Adică, a Ucrainei”, completat imediat fostul lider de la Casa Albă

Fostul președinte american a ieșit rapid din încurcătură, folosind o glumă. El a pus greșeala pe seama vârstei sale (n.r. – 75 de ani), în timp ce publicul a început să râdă.

În 2003, când Bush era președinte, SUA au condus o invazie a Irakului. Americanii și-au motivat acea acțiune cu acuzații despre o presupusă existență a unor unor arme de distrugere în masă, dar care nu au fost găsite niciodată în Irak.

În urma acelui conflict prelungit au murit sute de mii de oameni, în timp ce alte sute de mii au părăsit țara. Revenind la gafa lui Bush, presa americană a notat că remarcile lui au devenit foarte populare pe rețelele de socializare. Peste trei milioane de vizualizări a generat confuzia acestuia numai pe , după ce clipul a fost încărcat de un reporter de la Dallas News.

