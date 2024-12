Georgescu acuză TVR de manipulare. De ce nu ar fi participat la dezbaterea cu Elena Lasconi

Contextul? Cei de la TVR au anunțat că independentul Georgescu a refuzat să se prezinte la o dezbatere unu la unu contra Elenei Lasconi, candidatul TVR. În realitate, explică Georgescu, Elena Lasconi este cea care ar fi refuzat o dezbatere.

De ce nu ar fi participat Călin Georgescu la dezbaterea cu Elena Lasconi

Inițial, Televiziunea Română anunța că i-a chemat pe cei doi candidați la o dezbatere, însă doar Elena Lasconi a fost de acord să participe. Varianta lui Călin Georgescu este diferită și îi pune pe cei de la TVR într-o lumină proastă, cel puțin în ochii alegătorilor lui Georgescu.

”Mi-au făcut o invitație, pe data de 5, a fost acceptată de TVR, pentru a fi împreună cei doi candidați rămași în cursă. Ulterior, vă amintiți și dumneavoastră că doamna Lasconi a spus că refuză, pentru că eu nu respect democrația, ceva de genul.

, am propus TVR să invite un număr larg de jurnaliști din toată presa existentă, au acceptat acest lucru. Doamna Lasconi a spus mai apoi că nu are ore în agendă, a rămas așa. Noi practic miercuri am avut această confirmare. Joi, peste noapte, au venit cu această chestiune și a fost doar dânsa invitată.

, dânsa a dorit să fie singură. Voi continua, nimeni nu mă poate opri. Cine se luptă pentru neamul său și Dumnezeu nu poate fi învins. Vom vedea acest lucru. Trebuie să avem răbdare”, a completat Georgescu”, a explicat Călin Georgescu la Realitatea, într-o intervenție telefonică pentru emisiunea Ancăi Alexandrescu.

TVR susține că independentul Călin Georgescu nu a dorit să participe la dezbatere

TVR a anunțat într-un mesaj oficial că i-a invitat pe cei doi candidați la o dezbatere, însă independentul a refuzat să răspundă invitației. ”Elena Lasconi, candidata USR în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, a participat, joi seară, la emisiunea „Președinte pentru România”, moderată de Ramona Avramescu și Marian Voicu. Călin Georgescu, candidatul independent calificat în turul al doilea, nu a răspuns invitației TVR pentru a participa la dezbatere”, a scris TVR.

”TVR a trimis public repetate apeluri ambilor candidați, invitându-i la o confruntare directă, dar și-a asumat, așa cum a și comunicat public încă de la început și varianta în care fiecare candidat răspunde jurnaliștilor.

Televiziunea Română ar fi organizat un program identic cu cel din această seară și în situația în care doar domnul Călin Georgescu accepta invitația noastră. Dovada că TVR a construit întregul demers cu profesionalism se regăsește în faptul că pentru primul tur de scrutin TVR a procedat la fel, invitând toți cei 14 candidați la o dezbatere, cu toate că doar 8 au răspuns invitației, între care și domnul Călin Georgescu.

TVR nu a renunțat la dezbatere și a difuzat-o în 15 noiembrie. Domnul Călin Georgescu nu a confirmat participarea la dezbaterea care ar fi trebuit să înceapă la 20.30”, transmiteau jurnaliștii Ramona Avramescu și Maria Voicu.