Georgi Milanov promite răzbunare fanilor înainte de Dinamo – U Cluj: „În tur am jucat bine, am ratat multe ocazii”

Georgi Milanov (32 de ani) așteaptă cu nerăbdare meciul dintre Dinamo și U Cluj din etapa a 23-a a SuperLigii. Bulgarul vrea răzbunare după ce roș-albii au pierdut în tur, scor 0-1.

Georgi Milanov, înainte de Dinamo – U Cluj: „Asta ne ajută să câștigăm aproape meci de meci”

Dinamo – U Cluj este unul dintre cele mai așteptate meciuri din runda cu numărul 23 a SuperLigii. Partida de pe „Arcul de Triumf” e programată vineri, 24 ianuarie, de la ora 20:00. prin golul marcat de Ovidiu Bic în minutul 62, în ciuda unui joc foarte bun prestat de „câini”.

Georgi Milanov nu a uitat desfășurarea partidei de pe Cluj Arena și vrea ca el și colegii săi să își ia revanșa. Înaintea meciului, Dinamo este pe locul 3, cu 37 de puncte la trei lungimi de liderul U Cluj.

„Știm că o să fie o partidă dificilă, împotriva unui adversar bun. În tur am jucat bine, am ratat multe ocazii. Suporterii ne susțin mereu. Ce am făcut în acest sezon pe Arcul de Triumf e fantastic, suntem neînvinși.

, asta ne ajută să câștigăm aproape meci de meci. E mereu presiune când joci la un club mare precum Dinamo.

Mereu trebuie să ne arătăm calitatea și să ne dorim victoria. Ne-am îmbunătățit mult față de anul trecut. U Cluj e o echipă bună. Obiectivul nostru este să fim în top 6”, a declarat Georgi Milanov, înainte de Dinamo – U Cluj.

Georgi Milanov este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Zeljko Kopic. În acest sezon de SuperLiga, mijlocașul bulgar a jucat în 21 de meciuri și a reușit 3 pase decisive.

Cine arbitrează Dinamo – U Cluj

Dinamo – Universitatea Cluj, din etapa a 23-a a SuperLigii, va fi arbitrată de „centralul” Florin Andrei. La partida de pe „Arcul de Triumf”, CCA i-a mai delegat pe asistenții Sebastian Gheorghe și Alexandru Vodă.

Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Iulian Dima, în timp ce în camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Daniel Mitruți.