Georgia, coşmarul României la EURO 2024. Cum i-a influenţat decisiv destinul „Generaţiei de suflet”

Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 12:20
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Cum a influenţat Georgia traseul României la EURO 2024 (sursă foto: sportpictures.eu / colaj foto: FANATIK)
România şi Georgia se întâlnesc marţi, de la ora 20:00, într-un meci amical, la Tbilisi. Partida vine la doi de când cele două selecţionate jucau la EURO 2024, turneu unde adversarii de acum ne-au stricat ploile în ultima etapă din faza grupelor.

Georgia i-a influenţat traseul României la EURO 2024 după o victorie surprinzătoare

26 iunie 2024 a fost o zi istorică pentru cele două selecţionate la turneul final din Germania. În decurs de doar câteva ore, România şi Georgia şi-au obţinut biletele pentru optimile de finală. Dacă tricolorii şi-au câştigat grupa, adversarii de marţi au produs o surpriză uriaşă, 2-0 cu Portugalia, şi au prins în extremis locul 3.

Cu victoria în faţa Portugaliei, Georgia a trimis acasă Ungaria, în clasamentul celor mai bune echipe clasate pe locul 3, şi a schimbat parţial configuraţia programului în optimile de finală. Astfel, România a ajuns s-o întâlnească pe Olanda într-un duel de foc pentru un loc în sferturile de finală.

Dacă Georgia nu ar fi obţinut calificarea în optimile de finală, România ar fi întâlnit Slovenia, un adversar mult mai la îndemână faţă de Olanda. Nu a fost singura permutare cauzată de surpriza produsă de selecţionata lui Willy Sagnol. Şi câştigătoarele grupelor B, C şi F au avut adversarul schimbat după succesul Georgiei cu Portugalia.

România şi Georgia s-au oprit în optimile de finală de la EURO 2024

România nu a avut nicio şansă în duelul cu Olanda, jucat la Munchen, unde tricolorii debutaseră la EURO 2024 cu o victorie fabuloasă, 3-0 cu Ucraina. Batavii ne-au învins clar, scor 3-0, după golurile marcate de Cody Gakpo şi Donyell Malen, autor al unei duble.

De cealaltă parte, Georgia a întâlnit Spania, una dintre favoritele turneului şi selecţionata care avea să câştige până la urmă trofeul. Georgienii au pornit bine meciul, după autogolul lui Robin Le Normand din minutul 18. Rodri a egalat cu şase minute înainte de pauză, în timp ce Fabián Ruiz, Nico Williams şi Dani Olmo au adus calificarea ibericilor.

Georgia, parcurs dezamăgitor în preliminariile CM 2026

În preliminariile CM 2026, Georgia a avut parte de o grupă grea, cu Spania, Turcia şi Bulgaria. Cu toate acestea, având o generaţie promiţătoare, cu Khvicha Kvaratskhelia vârf de lance, speranţele erau la un loc 2, care să aducă biletul pentru baraj.

Calculele de pe hârtie nu s-au concretizat, iar Georgia a obţinut o singură victorie, 3-0 cu Bulgaria pe teren propriu. În rest, înfrângeri pe linie pentru selecţionata lui Willy Sagnol: 0-2 şi 0-4 cu Spania, 1-4 şi 2-3 cu Turcia şi 1-2 cu Bulgaria. Chiar dacă rezultatele au fost slabe, şefii federaţiei de la Tbilisi l-au menţinut pe Willy Sagnol, care mai are contract până în vara lui 2028.

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
