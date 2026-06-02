Georgia – România, live video. Oficialul FRF, singur pe străzile din Tbilisi înaintea meciului

ADVERTISEMENT

Meci important pentru „tricolori” marți, 2 iunie. Naționala României joacă în deplasare cu Georgia de la 20:00, partida fiind transmisă în direct la TV pe Antena 1 și în format LiveTEXT pe FANATIK.RO. Gheorghe Hagi bifează astfel prima sa partidă de la revenirea pe banca tehnică a reprezentativei noastre. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai importante detalii legate de acest duel amical. FANATIK are echipă la Tbilisi și va transmite reacții și informații de ultimă oră despre naționala României.

Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai noi membrii ai Federației Române de Fotbal, a fost surprins de FANATIK în timp ce merge pe străzile din Tbilisi, capitala Georgiei care marți seară va fi gazda meciului Georgia – România. „Mister” deține funcția de Player Transition Manager (coordonator managementul talentelor) în cadrul FRF. În vârstă de 57 de ani, Ilie Dumitrescu va urmări din tribune partida pe care naționala lui Gică Hagi o va juca împotriva naționalei Georgiei, una dintre naționalele revelație ale momentului.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, la pas prin Tbilisi înainte de Georgia - România

Georgia – România, live video. Gică Hagi, din nou pe banca echipei naționale

Naționala României revine la treabă, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din această vară. „Tricolorii” se „încălzesc” cu două amicale în luna iunie, primul fiind cel contra Georgiei, iar apoi altul contra Țării Galilor. Gică Hagi este gata să construiască o echipă capabilă de accederea la următoarele turnee finale, astfel că jocurile amicale sunt bine venite pentru început. Rămâne de văzut ce rezultat va obține la confruntarea de marți, 2 iunie.

Lotul României pentru amicalul cu Georgia

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 22 mai, . Din fotbaliștii selectați inițial, din cauza unor accidentări care nu le-a permis recuperarea în timp util. .

ADVERTISEMENT

PORTARI: Marian AIOANI, Otto HINDRICH, Ştefan TÂRNOVANU

FUNDAŞI: Deian SORESCU, Tony STRATA, Radu DRĂGUŞIN, Virgil GHIŢĂ, Andrei COUBIŞ, Matei ILIE, Lisav EISSAT, Andrei BORZA

ADVERTISEMENT

MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN, Alexandru CICÂLDĂU, Vladimir SCRECIU, Tudor BĂLUŢĂ, Ianis HAGI, David MATEI

ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN, Valentin MIHĂILĂ, Ştefan BAIARAM, Alexandru DOBRE, Louis MUNTEANU, Florinel COMAN

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul Georgiei pentru amicalul cu România

Selecționerul Willy Sagnol a convocat 26 de jucători, între care se află și un debutant – Irakli Egoiani, mijlocașul în vârstă de 22 de ani de la Excelsior (Olanda). Deși fusese convocat inițial, Giorgi Mikautadze nu va putea ajuta echipa națională a Georgiei în meciurile amicale din iunie din cauza unei accidentări.

PORTARI: Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Anglia), Luka Gugeshashvili (Atromitos, Grecia), Davit Kereselidze (Dila, Georgia)

FUNDAȘI: Guram Kashia (Slovani, Slovacia), Luka Lochoshvili (Nürnberg, Germania), Saba Goglichidze (Watford, Anglia), La9 Dvalika (Anglia), Bulgaria (Beitar, Israel), Ilia Beriashvili (MTK Budapesta, Ungaria), Irakli Azarov (Shakhtar, Ucraina), Iva Gelashvili (Panseraikos, Grecia), Saba Kharebashvili (Dinamo Tbilisi, Georgia)

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI: Otar Kiteishvili (Sturm, Austria), Giorgi Chakford Kochovili, Giorgi Chakichovili, Anglia (Sporting, Portugalia), Anzor Mekvabishvili (Craiova, România), Nika Gagnidze (Kolos, Ucraina), Irakli Egoiani (Excelsior, Țările de Jos), Gizi Mamageishvili (Sturm, Austria), Saba Lobzhanidze (Atlanta United, SUA)

ATACANȚI: Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne, Franța), Giorgi Kvernadze (Frosinone, Italia), Budu Zivzivadze (Heidenheim, Germania), Giorgi Kvilitaia (Metz, Franța), Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Franța).

Istoricul meciurilor directe dintre Georgia și România

Georgia și România s-au mai întâlnit până acum, însă majoritatea confruntărilor au fost, ca aceasta, amicale. Au existat și două meciuri în calificările pentru Campionatul Mondial. Iată ce scoruri au fost înregistrate între cele două echipe naționale:

România – Georgia 1-2 (2 iunie 2021, amical)

România – Georgia 5-1 (3 iunie 2016, amical)

România – Georgia 2-1 (19 noiembrie 2018, amical)

România – Georgia 3-0 (18 februarie 2004, amical)

România Georgia 1-1 (6 octombrie 2001, preliminarii CM)

Georgia – România 0-2 (28 martie 2001, preliminarii CM)

Cine transmite la TV meciul Georgia – România

Meciul dintre Georgia și România va fi transmis de postul Antena 1. Duelul ulterior cu Țara Galilor, care va avea loc pe stadionul Ghencea, pe 6 iunie, de la ora 20:45, va putea fi urmărit pe postul Prima TV. „Tricolorii” vor reveni în totalitate pe Antena 1 cu ocazia meciurilor din grupa Nations League, cu Bosnia, Polonia și Suedia.

Cum poți vedea live stream online Georgia – România. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Partida Georgia – România poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Antena Play și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Antena 1, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Microbiștii care vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciului fază cu fază, în format LIVE TEXT. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul partidei pe Fanatik.ro. De asemenea, evoluția scorului poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Cote pariuri Georgia – România

Ca de obicei, FANATIK vine în sprijinul pariorilor. Meciul dintre Georgia și România reprezintă bineînțeles o nouă ocazie bună pentru a paria. Victoria gazdelor are o cotă de 2.00 la SUPERBET, în timp ce un succes al „tricolorilor” are o cotă de 3.60. La egal, cota este de 3.45. Pentru cei care preferă golurile, variante precum „Ambele echipe marchează: Da” și „Peste 1.5 goluri” au cote de 1.87, respectiv 1.33.

LIVE BLOG: Urmărește în timp real meciul amical Georgia – România

Rămâi pe Fanatik.ro. pentru toate informațiile în timp real despre meciul amical Georgia – România. Detalii și statistici care nu apar la TV, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, totul pe site-ul nostru.