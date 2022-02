Cine este fosta soție a lui Georgian Pop, președintele Administrației Rezervelor de Stat. Alina a fost secretar de stat din partea USR

Georgian Pop (46 de ani) a fost instalat pe 17 februarie anul curent în funcția de președinte cu rang de secretar de stat al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial și semnată de premierul Nicolae Ciucă.

partid pe care l-a părăsit la un moment dat după un conflict cu Liviu Dragnea, alegând Pro România, Pop s-a remarcat din postura de șef al comisiei parlamentare de control al SRI în intervalul 2012-2016.

Georgian Pop a terminat Facultatea de Sociologie a Universității București, Colegiul Naţional de Informaţii al Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”, dar și Colegiul Naţional de Apărare al Universității Naţionale de Apărare ”Carol I”.

”Am fost căsătorită, timp de 13 ani, cu Georgian Pop”

Deputat PSD vreme de trei legislaturi, din 2008 până în 2020, și a lucrat la Departamentul de Studii Parlamentare și Politici UE din 2020 până la numirea sa în fruntea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

Tată a doi copii, Georgian Pop a divorțat în 2016 de Alina, cercetător și cadru universitar. Copiii au rămas cu mama lor, care în 2018 s-a înscris în USR, ajungînd anul trecut chiar secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, postură pe care a ocupat-o până pe 30 septembrie 2021.

”Am fost căsătorită, timp de 13 ani, cu Georgian Pop. E un aspect al vieții mele private pe care nu l-am negat niciodată, o relație începută în adolescență, care s-a întrerupt la un moment dat, așa cum se rup multe în zilele noastre când divorțul, din fericire, nu mai este blamat social.

”Mi-am obținut doctoratul la Universitatea ”La Sapienza” din Roma”

În timpul mariajului, parcursul meu profesional s-a dezvoltat independent de cariera politică a fostului meu soț. Mi-ar fi plăcut să scrieți că am absolvit Facultatea de Științe Politice la Universitatea din București, că mi-am obținut doctoratul la Universitatea „La Sapienza” din Roma, că sunt lector universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, că am o activitate de cercetare în spate, concretizată prin cărți și articole științifice publicate”, a notat Alina Pop în câteva declarații acordate bugetul.ro în 2020.

”Cât timp am fost căsătorită, am ales să mă ocup de cariera mea științifică și de mult mai plăcuta datorie maternă. Criza de cuplu, care a culminat prin divorț, nu e cazul să fie explicată aici. Sper că suntem cu toții de acord că orice om are dreptul la viață privată, că are libertatea să se căsătorească sau să divorțeze când vrea și de cine vrea.

Am devenit membră USR din dorința de a face eu însămi politică și de a da înapoi societății tot ce pot mai bun. De anul trecut, fac parte din conducerea filialei Sector 4. M-am bucurat să am parte de încrederea și votul colegilor mei, cărora nu le-am ascuns niciodată trecutul meu”, a concluzionat fosta nevastă a politicianului.

Câți bani încasează după divorț fosta soție a lui Georgian Pop

După partajul de Georgian Pop, Alina (41 de ani) a rămas cu un apartament de 60 de metri pătrați în Capitală, cu o mașină Volkswagen Golf, cu 110.000 lei strânși în două conturi bancare și cu 5.900 euro într-un alt cont.

Sursele de venit ale Alinei Pop sunt dintre cele mai variate, potrivit FANATIK. Fosta soție a politicianului primește 24.461 lei pe an pentru funcția de lector universitar, 11.105 lei pentru funcția de cercetător universitar, la care se mai adaugă 7.660 lei de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții.

În ultima declarație de avere, Alina Pop a specificat și că – pe lângă alocațiile anuale de 1.602 lei pentru fiecare dintre cei doi copii – a încasat suma de 85.878 lei pe an cu titlul de drepturi de autor, dar și 10.920 lei cu titlul de premii.