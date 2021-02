Georgiana de la Survivor România 2021 a părăsit competiția. Ce mesaj le-a transmis Faimoșilor

Georgiana de la Survivor România 2021 a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor, lucru care a dus la eliminarea sa din competiția sportivă de la Kanal D. Înainte de a pleca, Faimoasa a transmis un mesaj celor rămași în joc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la „iUmor” a mărturisit că este mândră că i s-a oferit a doua șansă pentru a-și ajuta echipa. Tânăra este conștientă de evoluția sa, precizând că ar mai fi rezistat în concurs dacă nu ar fi fost propusă să plece acasă de Jador.

Faimoasa le-a mulțumit colegilor de la Survivor România 2021 pentru amintirile frumoase cu care a rămas. Georgiana Lupu este de părere că fiecare trebuie să lase de la el, chiar dacă este o competiție grea în care miza e un premiu de 250.000 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgiana de la Survivor România 2021 a plecat acasă. Cu ce impresie a rămas Faimoasa

Georgiana Lupu s-a numărat printre cei patru concurenți care au fost propuși pentru eliminare. Faimoasa s-a aflat pe aceeași poziție cu Alexandra Stan, Musty și Marilena, însă ea a fost cea mai puțin susținută de telespectatorii de acasă.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta mă face mai puternică și plec cu fruntea sus. Sunt mândră de mine pentru ce am realizat aici.

ADVERTISEMENT

Îmi cer iertare dacă i-am supărat, le mulțumesc fiindcă mi-au acordat o șansă. Mă doare că știu că aș mai fi rezistat. Am învățat la Survivor să supraviețuiesc, să înțeleg oamenii, să apreciez pe fiecare în parte.

Am rămas cu amintiri frumoase, e o competiție grea, în care face față doar cine lasă de la el, pentru că suntem caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei și sper ca unul dintre ei să câștige Survivor România 2021”, a spus Georgiana de la Survivor România după ce a aflat că pleacă acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta campioană la bob a fost propusă pentru eliminarea din competiție de favoritul săptămânii, Jador, care spunea recent că nu va face niciodată asta. Manelistul a ales-o pe tânără pentru că așa „e corect”, Georgiana fiind surprinsă să audă acest lucru.

„Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect și apreciez chestia asta, dar sutn surprinsă pentru că a spus că nu o să mă voteze niciodată. Pe parcursul zilei am simțit că o să fiu al doilea nume din echipă. Pe deoparte mă doare, pe de alta sunt ok”, a completat Faimoasa.

ADVERTISEMENT