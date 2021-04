Georgiana Elisei, lovitură pentru Jador de la Survivor România. I-a spulberat cel mai mare vis

Georgiana Elisei i-a dat lovitura de grație cântărețului Jador de la Survivor România. Tânăra i-a spulberat Faimosului unul dintre cele mai mari vise, dezvăluind totul fără perdea pe o rețea de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta iubită a manelistului a dezvăluit că nu vrea să devină mamă prea curând, fostul concurent de la Puterea Dragostei fiind convins că tânăra îi va oferi acest dar. Din păcate, nu este pregătită să facă acest pas major în viața sa.

„Și o să tot rămân că nu am de gând să fac prea curând copii”, este răspunsul pe care fostul parteneră de viață a lui Jador, Georgiana Elisei, i l-a oferit unei fane care i-a scris că nu va mai avea abdomen plat când va fi mamă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgiana Elisei, răspuns clar despre copii. Ce nu știe Jador de la Survivor România

Jador și Georgiana Elisei s-au despărțit în anul 2016, apoi manelistul a participat în emisiunea matrimonială „Puterea Dragostei” de la Kanal D. Cu toate acestea cântărețul a sperat tot timpul că șatena se va întoarce la el și-i va ierta greșelile din trecut.

Cei doi au rămas în relații foarte bune, artistul fiind convins că tânăra va accepta să se căsătorească cu el după încheierea filmărilor de la Survivor România. Faimosul nu a ascuns niciodată că mai are sentimente pentru fosta sa iubită.

ADVERTISEMENT

„Toată muzica mea e pentru ea și lumea credea că e pentru alte femei. Tot ce am eu e pentru ea. Îmi doresc ca ea să fie mama copiilor mei, am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit cum am iubit-o din tot sufletul.

O iubesc din tot sufletul și îmi doresc să mă căsătoresc cu ea, dacă mă așteaptă. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla. Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile.

Un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, declara Jador în urmă cu ceva timp despre fosta iubită, scrie viva.ro.

ADVERTISEMENT