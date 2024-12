Georgiana Ene, primul interviu după e a câștigat MasterChef 2024. Ce face cu marele premiu de 75.000 de euro: ”M-am trezit la realitate”. Exclusiv

Câștigătoarea MasterChef 2024 este Georgiana Ene! Femeia a reușit să-i convingă, în finala din 11 decembrie, pe cei trei chefi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, că merită trofeul. Desertul ei i-a făcut pe aceștia să o desemneze câștigătoarea acestui sezon.

Reporterii FANATIK, care au fost la fața locului și care au stat de vorbă cu câștigătoarea MasterChef 2024, imediat după ce aceasta și-a ridicat premiul.

Georgiana Ene, câștigătoarea MasterChef 2024: “Ce rost are să fii în grup când poți să fii în vârful grupului?”

Iubitul ei, venit tocmai din Spania, să o susțină, nici nu apucase să o felicite pentru reușită. Georgiana Ene ne-a spus că după acest sezon simte nevoie de o vacanță. Iată ce ne-a mai declarat în interviul exclusiv.

Te așteptai să ajungi atât de departe, în acest concurs? Și să și câștigi MasterChef 2024?

La un moment dat am început să cred mai mult în mine, adică am avut erori la început în concurs, dar eu cred că undeva pe la jumătatea concursului, m-am trezit la realitate și mi-am dat seama, că sunt aici, și că trebuie să fac treaba ca lumea. Da, deci cum zicea, mama, nu ți-am dat să mănânci de 9.00, deci trebuia să mănânc de 10.00.

Apoi am crezut că se poate și am zis dacă sunt aici, să dău ce e mai bun.

Să încercăm să punem focus pe tot. Știu că la testimoniale, întotdeauna spuneam “azi nu plec acasă pentru că aș simți dacă plec acasă”. E simțul ăla al femeilor, al enspelea simț (râde – n.r. ).

Educația mai dură de acasă te-a ajutat în această emisiune?

Da, și întotdeauna atenția la detaliu, ajută foarte mult. În general, în tot ce faci, nu numai în bucătărie.

Te ajută în jobul tău și să avansezi în viață pentru că tu tragi de tine. Trebuie să dai cât mai mult, cât mai mult, să fii… ce rost are să fii în grup când poți să fii în vârful grupului?

Ce face cu cei 75.000 de euro?

A venit și iubitul tău astăzi, să te susțină.

Da, a venit și el. E spaniol. A venit să mă susțină la finală, să fie alături de mine pentru că, săracul, cred că l-am zăpăcit în perioada filmărilor, pentru că trebuia să mă asculte în fiecare seară cu toate patimile mele din timpul probelor. Am făcut aia, am făcut aia, de ce n-am făcut aia… Am văzut că a transpirat, încă n-am vorbit cu el.

Ce planuri ai cu cei 75.000 de euro câștigați? Achiți la casă?

Nu vreau să-mi plătesc casa, nu am cum să plătesc, că e mai e până la terminatul casei, sunt mulți bani și nu e prioritate în niciun caz. Îmi doresc să-mi fac un curs de bucătărie, adică chiar îmi făcusem un plan. Am zis și dacă câștig, și dacă nu câștig, eu aveam planul. Același plan rămâne. E mai ușor cu banii acum, să faci planul meu. Pentru că vreau să studiez, am pus eu ochii pe niște cursuri foarte mișto.

Vreau să mă specializez un pic.

Să prind mâna, ca să nu mi se mai întâmple chestiile astea cu timpul. Și până la urmă, vreau să-mi deschid ceva. Vreau să arăt că se poate.

“Vreau să-mi iau vacanță, nu mi-am luat vacanță în ultimii 9 ani și simt nevoia”

Ce urmează pentru tine după această perioadă plină? Se apropie sărbătorile.

Vin sărbătorile, da. În primul rând vreau să-mi iau vacanță, nu mi-am luat vacanță în ultimii 9 ani și simt nevoia. A fost un an foarte intens. Toată nebunia asta cu MasterChef, Doamne, a fost o nebunie curată. Și corpul, și mintea mea au nevoie de relaxare, să-mi pun puțin gândurile în ordine, pentru că mi se întâmplă acum exact ce mi se întâmpla în primele probe de concurs. Am foarte multe idei în cap, trebuie să mă așez un pic, ruptă de tot, de muncă, de tot și să-mi pun ordine în gânduri, și să începem pas cu pas.