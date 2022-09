Georgiana Lobonț a ajuns de urgență la medic. Cântăreața are probleme cu vocea: “Nu mai puteam să vorbesc”

Georgiana Lobonț a ajuns de urgență la medic duminică. Interpreta de muzică populară a rămas fără voce și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Georgiana Lobonț a ajuns de urgență la medic

Duminică dimineață, s-a trezit fără voce, iar în ziua respectivă ar fi trebuit să cânte la un eveniment.

Vedeta a cântat două zile la rând și, de ceva timp, se confruntă cu o tuse. Aceasta a fost cauzată și de înghețată și de aerul condiționat, după cum a mai spus artista.

După ce s-a trezit fără voce, solista a decis să meargă de urgență la medic și a urmat indicațiile acestuia pentru a evita alte probleme.

Interpreta a făcut o pauză vocală duminică, până seara, atunci când a trebuit să fie prezentă la un eveniment pentru a cânta.

“Nu era să-mi pierd vocea. Am rămas mută ieri. Am cântat două zile la rând, problema e că eu de două săptămâni tot tușesc. (…)

De la aerul condiționat și de la înghețată, pentru că am fost și în vacanță, am schimbat și clima, am venit acasă, tot cu tusea asta, am mai luat eu ce am mai luat așa, când îmi aminteam.

M-am trezit duminică dimineață fără voce, nu mai puteam să vorbesc. M-am dus direct la urgențe ca să mă facă bine.”, a declarat Georgiana Lobonț la Xtra Night Show, de la Antena Stars, potrivit .

De asemenea, Georgiana Lobonț a avut și o stare de oboseală, așa că a decis să facă un test COVID. Din fericire, rezultatul a fost unul negativ.

Cântăreața nu se confruntă cu dureri, dar are nevoie de o pauză vocală deoarece nu poate vorbi foarte bine. În prezent, vedeta urmează un tratament.

La evenimentul de duminică s-a descurcat bine, dar acum este hotărâtă să ia o pauză pentru ca vocea ei să revină la normal.

Georgiana Lobonț a dezvăluit de la cine a moștenit talentul muzical

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România și a dezvăluit recent . Vedeta provine dintr-o familie în care mai mulți membri cântă.

Tatăl artistei a fost dansator la Cioicârlia. Inițial, bărbatul nu a fost de acord ca Georgiana Lobonț să urmeze o carieră muzicală. Sora acestuia, Maria Lobonț, mătușa Georgianei, este o cântăreață de succes.

Georgiana Lobonț a fost descoperită de mama ei, care i-a văzut potențialul încă din copilărie.

“Culmea, fix tatăl meu nu își dorea să ajung artist, pentru că aveam deja unul în familie, dar mama vedea că am potențial.”, a povestit artista la .