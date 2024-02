Georgiana Lobonț a cucerit și America! Ce și-a cumpărat din banii câștigați din concerte

Georgiana Lobonț e pe cai mari și în America, nu doar în România! Cântăreața de muzică de petrecere a fost într-un turneu în Statele Unite, despre care a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK!

Georgiana Lobonț a cucerit America! Turneu de o lună alături de Vali Vijelie

Vedeta ne-a mai dezvăluit și ce și-a cumpărat din State din banii munciți, din zecile de ore de cântat în fața românilor. Pentru Georgiana, a fost prima dată când a pășit pe tărâm american și a rămas de-a dreptul fascinată.

ADVERTISEMENT

Artista a făcut echipă cu colegul ei de scenă, , cu care și cântă, de altfel. „Eu și soțul meu am fost pentru prima dată în America cu ocazia acestui turneu. Ne-am simțit minunat. Am cântat la comunitățile de români din mai multe state.

Am făcut echipă cu colegul meu, Vali Vijelie, și am reușit să facem oamenii fericiți, să umplem locațiile unde au avut loc concertele. A fost un turneu organizat de Bebe Mihu, soțul doamnei Maria Dragomiroiu, in profesionist care ne-a răsfățat și a avut grijă să rămânem cu cele mai frumoase amintiri”, a declarat Georgiana Lobonț, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă a întâmpinat vreo dificultate în călătoria ei, una care a fost mai mult în interes de serviciu, Georgiana Lobonț ne-a povestit că nu a avut nicio peripeție în America. Luna petrecută dincolo de ocean a fost mai grea din cauza dorului de cei doi copii rămași în România. A reușit, totuși, să-și aline dorul căci vorbea zi de zi cu picii prin videocall. Nu mai spunem că pruncii vedetei au fost, pe parcursul săptămânilor, pe mâini bune!

Banii făcuți din muzică, investiți în cadouri pentru cei dragi și poșete

„Nu am avut peripeții, pentru că totul a fost foarte bine organizat. Am râs mult și ne-am distrat, chiar dacă am stat o lună și mă gândeam că dorul de copii mă va topi. Am reușit să am parte de zile superbe, iar copiii au fost foarte înțelegători. Vorbeam zilnic de câte două-trei ori pe Facetime și nu a fost așa greu”, a adăugat Lobonț, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

și de petrecere ne-a dezvăluit, în continuare, ce și-a luat din America. Georgiana Lobonț și-a făcut câteva cadouri ce vor rămâne drept amintire. „Ne-am cumpărat multe lucruri care să ne aducă aminte de primul turneu în America: haine, poșete, cadouri pentru cei dragi de acasă”, ne-a zis vedeta.

„Nu râvnesc la lucruri materiale”

Legat de cel mai scump obiect pe care și l-a achiziționat vreodată, Georgiana Lobonț a preferat să fie modestă. Chiar dacă își permite să își cumpere multe lucruri, căci a făcut bani frumoși din cântat, niciodată nu va ieși în față să se laude cu ce are, spre deosebire de alte vedete. O face din respect pentru cei care, poate, nu au situația financiară de care ea se bucură acum.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, Georgiana Lobonț ne mai spune că niciodată nu a tânjit după lucruri materiale. Chiar dacă succesul i-a umplut portofelele, ea vrea să se bucure de sănătate și putere de muncă în continuare. „Nu râvnesc la ceva anume și mai ales la lucruri materiale, ci la sănătate, pentru că dacă am asta, care e cel mai de preț, pot munci să am o viață liniștită”, ne-a mai mărturisit Georgiana.