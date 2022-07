Georgiana Lobonț a înotat în același loc unde a fost ucisă de rechin românca din Suceava: ”Nu aș mai avea curaj”

Cântăreața Georgiana Lobonț a avut de curând o vacanță în locul unde românca din Suceava a fost ucisă de rechin. Cântăreața este șocată de tragedie și spune că nu va mai merge să înoate în Hurghada, Egipt.

Georgiana Lobonț, alături de familie, în locul unde românca din Suceava a fost ucisă de un rechin

Georgiana Lobonț a spus că a făcut snorkeling alături de tatăl și sora sa, în Marea Roșie. ”Nu aș mai avea curaj”, a subliniat ea, după ce a aflat că acolo se află rechini.

”Nu aș mai avea curaj să mă mai duc în Egipt. Am rămas șocată când am citit articolul. Sunt șocată, mai ales că am făcut și eu snorkeling cu tatăl meu și cu sora mea undeva în aceeași zonă. În Hurghada am fost și noi”, a declarat Georgiana Lobonț, la Antena Stars, scrie

Cine este românca ucisă de rechin în Hurghada, Egipt

Numele româncei care a avut ghinionul să fie sfâșiată de rechin este . Femeia avea 40 de ani, era din Suceava și lucra ca funcționar, la ANAF.

și aici își petrecea concediul. În urma ei a lăsat multă durere, părinții ei aflând de la știri cum și-a găsit sfârșitul.

De altfel, Roxana nu era căsătorită și nu avea nici copii. Tatăl său nu-și poate explica necazul care s-a asuprit asupra lui și a soției, mai ales că românca era singurul lor copil.

”Stau să mă gândesc cum a putut să mi-o ia Dumnezeu dacă era credincioasă. Păcatele cui trebuie să le plătească copilul meu? Ea era o înotătoare foarte bună.

De la patru ani a fost că am dat-o la înot și a prins o dragoste de apă. Singurul copil. singurul copil! Și măcar dacă aveam un nepot, dar nu a fost să fie să își găsească jumătatea.

Joi sau vineri am vorbit ultima dată. Foarte mulțumită de timpul petrecut până la acea oră. Era al treilea an acolo, era ca acasă”, a mărturisit tatăl Roxanei, profund îndurerat, pentru

Cu câteva ore înainte de decesul româncei, la 600 de metri distanță, o altă turistă a murit atacată de rechin: o femeie în vârstă de 68 de ani, din Austria.