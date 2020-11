Georgiana Lobonț, anunț neașteptat despre a treia sarcină: „Îi mulțumesc bunului Dumnezeu”

Georgiana Lobonț se gândește tot mai serios la cea de-a treia sarcină! Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a discutat cu soțul ei despre cum ar fi să aibă încă un copil, iar ideea îi surâde și acestuia.

Interpreta de muzică folclorică are doi copii minunați, roadele căsniciei sale cu impresarul Rareș Ciclovan, iar acum e mai decisă ca niciodată să devină mamă pentru a treia oară.

Până să rămână însărcinată pentru prima oară, Georgiana a trecut prin clipe destul de grele. În urma unui control medical, doctorii i-au tăiat aripile și i-au spus că nu poate să nască, însă Dumnezeu a făcut o minune, iar despre acest miracol, acum având doi copii, a amintit vedeta.

Georgiana Lobonț, mai hotărâtă ca niciodată să devină mamă pentru a treia oară

„L-am convins și pe soțul meu să mai facem un al treilea copil și când spun < > încă odată Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că eu am avut niște probleme înainte. Nu am putut să rămân însărcinată, am urmat un tratament s-a întâmplat minunea și a venit foarte repede în urma acelui tratament.

A venit Edi, după care a venit Irinuca fără să o programăm. La 7 luni de zile pe care le avea băiețelul nostru am aflat că sunt însărcinată”, a declarat Georgiana Lobonț, potrivit spynews.ro.

A vorbit despre al treilea copil încă din luna octombrie, pentru FANATIK

Despre al treilea, Lobonț a vorbit și pentru FANATIK în urmă cu mai bine de o lună, arătându-se extrem de entuziasmată.

„Nu zic nu. Nouă ne plac copiii plus că și eu mai am 2 surori, deci suntem 3 la părinți și știu cât este de frumos să ne avem una pe alta. Poate după ce ne vom muta la casa cea nouă, vom avea o surpriză. Sunt convinsă că ne-am descurca cu brio”, ne-a declarat muziciana în luna octombrie, atunci nefiind atât de sigură ca azi de această idee.

Până la cel de-al treilea copil, însă, folclorista se concentrează pe creșterea celor doi copii pe care îi are și pe cariera ei muzicală, una din ce în ce mai fructuoasă.

