Georgiana Lobonț, criticată dur: ”S-a așezat cu cracii la gâtul lui Armin”. Ce spune vedeta despre familie și relații

Georgiana Lobonț trăiește clipe unice, la care, atunci când era mică, nici nu îndrăznea să viseze. Colaborări cu artiști de renume precum Vali Vijele, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, locuri fruntașe în trending, dar și dragostea oamenilor care-i fredonează versurile. Pare a avea totul, dar, de fapt, nu este nici pe departe așa. Reproșul copiilor că nu stă cu ei pentru bani și hate-ul oamenilor o pun adesea pe celebra artistă pe gânduri.

Departe de familie și victimă a hate-ului, Georgiana Lobonț lăcrimează adesea

Și la un an de la filmarea clipul ”Așa sunt femeile”, atunci când s-a așezat cu ”cracii” la gâtul lui Armin, așa cum afirmă chiar vedeta. Afectată de hate, ea a învățat cu greu că atunci când ești bârfit și atacat, înseamnă că ești un om important.

De asemenea, suferă zilnic când pleacă de lângă cei doi copii, Eduard Nicolas și Irina Maria, care îi reproșează adesea că nu petrece suficient timp cu ei. Deși sunt mici, i-au spus deja – ”Mami, dar de ce pleci, că avem bani”.

Vorbe care-i fac și mai grea despărțirea. , știu că fac toate aceste sacrificii cu lacrimi în ochi, tot de dragul lor, pentru a avea un viitor mai bun.

”Mami, dar de ce, că avem bani?”

– Cei doi copii vă reproșează că nu sunteți cu ei?

În ultima perioadă am petrecut doar o zi sau două cu ei, între șapte sau opt zile în care am fost plecată. Și le-am zis – mami, hai să ne iubim un pic, să ne îmbrățișăm, să ne uităm la desene – lor le place să se joace cu părul meu și să bea lăptic. Mi-l încâlcesc, mă trag de el, dar e bucuria lor. A doua zi plecam iar și a trebuit să le spun. Atunci ei mi-au zis – `Mami, dar de ce, că avem bani?` Ei cred că dacă avem bani, ar trebui să stăm acasă și să nu mai mergem nicăieri. Eu știu că le lipsim noi.

Ei stau cu bunicii, le oferă absolut tot, dar nu este suficient. Am încercat să-i mai luăm cu noi la filmări și pe la București. Încercăm să-i avem cât mai mult lângă noi. Îi luăm și pentru a se obișnui cu lumea asta. Este greu, dar încercăm să facem față pentru că ne place ceea ce facem și mai ales pentru că văd că bucur sufletele oamenilor.

Nașa Georgiana Lobonț, cu cracii la gâtul finului Armin Nicoară

– Ai avut parte și de mult hate de-a lungul anilor. Te-a afectat?

Am avut parte, dar nu pot spune că într-o măsură mare. Este normal să nu fii apreciat și iubit de toată lumea și am învățat că atunci când ești vorbit și ”hate-uit”, înseamnă că ești un om important.

Am ajuns să fac ceva de sunt vorbită, și atunci nu mă mai deranjează într-o măsură mare. Dar, într-adevăr, când intru și mai citesc la unele postări comentariile negative, pe moment mă gândesc – de ce nu și-au putut vedea de treaba lor. Apoi, îmi dau seama că sunt liberi să facă ce vor.

– Care a fost subiectul care te-a deranjat că a fost comentat negativ?

Faza cu Armin, cu videoclipul pe care l-am făcut anul trecut, ”Așa sunt femeile”. Eu pe capota mașinii, în spate Parlamentul României (n.r. râde). Oamenii ziceau – Georgiana s-a așezat cu cracii la gâtul lui Armin. A fost amuzant pentru că avem o relație de prietenie, între timp am devenit și nașa lor. Dacă nu ne înțelegeam bine, mai ales că Armin provine dintr-o familie foarte bună. Familia Nicoară este cunoscută, cu credință în Dumnezeu. Mai ales domnul Petrică. Nu-ți pui naș pe oricine.

Noi, ca orice om care intră în joc, ne-am făcut marketing-ul și am recurs la anumite chestii, iar oamenii s-au gândit la ce nu trebuie. Dar, dacă nu făceam chestia asta, deși piesa era bună, noi nu am fi ajuns pe locul 1 în trending. După ce am trecut peste anumite standarde, am ajuns unde voiam și nu mă mai interesează, vine totul de la sine. Pe moment m-a enervat situația, acum ne distrăm pe seama celor întâmplate.

Celebra artistă, acuzată că-l înșeală pe tatăl copiilor ei

– Au ieșit și vorbe că-ți înșeli soțul?

Da, astea sunt la ordinea zilei. Cum apăream cu Armin, cum ieșeau vorbe. Dar, Rareș este un om înțelept. Are atât de multe idei de marketing, este deschis la minte, înțelege ce merge în lumea asta. Nu a făcut o școală în sensul ăsta, pur și simplu simte. Este cu mine peste tot.

– Nici pe socrii tăi nu i-a deranjat?

Ei știu ce noră au. Știu ce fată sunt și nu mi-am făcut nicio problemă. Nici în privința alor mei. Ei știu tot ce facem și nu se pune problema de discuții.

– V-ați înșelat vreodată sau ați avut suspiciuni de ceva?

Eu cu el, niciodată! La mine a fost dragoste la prima vedere. Rareș pentru mine înseamnă chiar tot. A fost marea mea iubire și este în continuare. De prima dată când l-am văzut, fără să știu cum îl cheamă, dacă locuiește în orașul respectiv, am simțit că este al meu, că trebuie să fiu cu el. Am simțit o chimie extraordinară.

Nu am avut parte de gelozii, deși se zice că atunci când iubești, ești și un pic gelos. Noi nu ne-am dat motive unul celuilalt. Nici la faza cu Armin, pentru că el ne filma. Toate lucrurile noi le facem în familie (n.r. râde).

Georgiana Lobonț, despre tariful pretins: ”Mergem cu 10.000 de euro”

– Asta înseamnă că vă place în patru cu nașii?

(n.r. râde) Nu, că noi suntem o familie tradițională, respectăm normele morale din moș strămoși (n.r. râde). Ne actualizăm la ce vrea publicul, nu neapărat să te prostești, să te prostituezi, dar să faci și anumite lucruri care să stârnească curiozitatea.

După ce le atragi atenția cu astfel de situații, stau să te analizeze și să vadă cum ești cu totul. Atunci văd că fata aia are și voce, face și show, e și frumoasă, se îmbracă și frumos, mai are și ceva în cap. Și așa îți faci admiratori.

– Scoți piese una și una, dar ești și departe de familie. Merită și din punct de vedere financiar acest sacrificiu?

Da, toate sacrificiile făcute pentru cariera mea mi-au fost recompensate și financiar. Adevărul este, că toată lumea umblă după bani pentru un trai mai bun. Se merită, dar este obositor. Drumurile și lipsa orelor de somn ne omoară. Noi mergem cu 10.000 de euro, trei programe. Un program are 45-50 de minute, dacă oamenii se distrează cânt și mai mult. Merg cu formația și facem show.

Am fost plăcut impresionată chiar în acest weekend când 850 de oameni cântau piesa lansată cu Vali. Știau versurile cuvânt cu cuvânt. Nici nu-mi venea să cred că trăiesc așa ceva. Simțeam că zbor. Îmi făceam cruce cu limba și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru că trăiam așa ceva.

– Este ceva ce-ți lipsește în acest moment?

Doar odihna pot spune că-mi lipsește pentru că dorm doar câteva ore pe noapte. Dar, este un sacrificiu pe care sunt dispusă să-l fac pentru a ajunge acolo unde-mi doresc.