Georgiana Lobonț, dezvăluiri după scandalul divorțului: „Rareș mă ceartă deseori, este mai autoritar”

Georgiana Lobonț a vorbot despre relația cu Rareș după ce, la începutul anului, s-a vorbit despre divorț. Acum, între ei, totul este bine și, zilele trecute, de onomastica ei, a fost răsfățată de soțul ei cu o vacanță. O vacanță activă, pentur că Georiana Lobonț a și cântat în Spania, la Girona. Artista a avut de susținut mai multe spectacole acolo.

Georgiana Lobonț, dezvăluiri despre scandalul de divorț: Rareș e mai autoritar”

stau mai mult plecați de acasă, iar dorul de copii îi macină în fiecare zi. Și micuții lor le simt lipsa, însă au noroc cu bunicii care sunt alături de ei. Și, după ce s-a tot vorbit despre divorț, artista ne-a dezvăluit care sunt motivele de ceartă dintre ei: faptul că e blândă cu copiii.

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce simt copiii, dacă ne ceartă rău în gândul lor, dar asta este viața noastră, pe drumuri. Ne sunăm pe cameră în fiecare zi, dar tot este greu. Când ajung acasă, se lipesc de pieptul meu și spun că le-a fost dor de noi. Îi recompensăm când sunt cuminți. Îi ducem când putem în vacanțe cu noi.

Copiii stau mult la socrii mei, și le acoperă lipsa noastră. Mama lui Rareș este învățătoare și știe cum să se comporte cu copiii. Rareș este mai autoritar, eu sunt mai blândă cu ei. Mereu mă emoționez când îi am în față, chiar dacă mai fac prostioare.

ADVERTISEMENT

Rareș îi pune puțin la punct pentru că într-adevăr el este capul familiei și el ca bărbat trebuie să se impună altfel. Este bine cum face Rareș pentru că trebuie să existe și o autoritate. Mă ceartă că sunt prea blândă, dar nu am cum să nu fiu când îi am în față”, a spus Georgiana Lobonț pentru FANATIK.

Georgiana Lobonț: ”Îmi doresc din suflet un copil”

Georgiana Lobonț a făcut declarații și despre al treilea copil al cuplului. Cântăreața mai are două surori, așa că și ea, la rândul ei, și-ar dori să fie mamă de trei copii „Dacă s-ar întâmpla să vină( n.r. un bebeluș) , ar fi binevenit. Eu îmi doresc din suflet, iar Rareș s-ar bucura, un copil este o binecuvântare. Dar nu am planificat, momentan. După ce ne mutăm la casa nouă, sper să reușim să ne mutăm de Crăciun, poate o să ne mai dea Dumnezeu un copil”, a spus cântăreața pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cei doi au și o mică reținere în a mai face un copil. Se pare că atunci când Irina și Eduard erau mici, Georgiana și Rareș au trecut prin cea mai dificilă perioadă. În plus, cântăreața este foarte aglomerată și acum și va lipsi de la ziua de naștere a mezinei familiei.

„Mie mi-ar plăcea să mai am un copilaș, dar Rareș spune că nu vrea pentru că a fost foarte greu când am adus pe lume copiii. Eram însărcinată când am început să am succes, devenisem foarte căutată, solicitată.

ADVERTISEMENT

Burtica creștea, aveam stări de rău. Am încercat să fiu o mamă bună, am tras pe partea profesională enorm, dar am tras și pe partea personală ca să fiu o mamă exemplu.

ADVERTISEMENT

Mă învinovățesc că nu sunt mereu acasă cu ei, nu am prins majoritatea zilelor de naștere. Săptămâna viitoare va fi ziua Irinei, dar eu sunt în Londra la cântat, nu voi fi cu ea. Așa am pățit și cu Edy în decembrie” , spune cu regret Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț, surprinsă de Rareș

Georgiana Lobonț și soțul ei se află în Spania, acolo unde, îmbină utilul cu plăcutul. Cei doi s-au bucurat de ziua de nume a artistei la un meci al echipei lor preferate, dar și de cumpărături de la magazine scumpe.

„Duminică am ieșit la meci, Barcelona cu Atletico , apoi ne-am plimbat pe la Barcelona pe la magazinele scumpe. Mi-am cumpărat ce își cumpără toate femeile, genți, pantofi, m-am răsfățat. Seara am petrecut-o cântând de ziua mea. Am cântat în Girona, îmbinăm utilul cu plăcutul”, a spus Georgiana Lobonț, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Întrebat ce surpriză i-a făcut mamei copiilor săi de ziua ei, Rareș Ciciovan a spus că el a ales locul concertului. „Am ales special cântarea aceasta pentru Georgiana în Girona, Barcelona la niște prieteni apropiați și am spus că aceasta este cea mai frumoasa surpriză”, spune soțul Georgianei Lobonț pentru FANATIK

Georgiana Lobonț: „Eu nu negociez cu nimeni. Rareș se ocupă de tot”

Rareș Ciciovan îi este de ani buni impresar Georgianei Lobonț. Cu toate că în trecut au existat probleme între ei, cei doi au dat uitării momentele grele și se susțin reciproc.

„Eu nu iau contracte, nu negociez cu nimeni, Rareș se ocupă de treaba asta și este cel mai bine așa. Eu cânt și fac ce știu cel mai bine. Ne completăm reciproc. Eu am toate weekendurile ocupate, merg la cântări.

Venim diseară (24 aprilie 2023, n. red.) în România, mâine încercăm să ne mai rezolvăm treburile în țară, apoi încep evenimentele. Miercuri la Târgu Jiu, vineri cânt pentru prima dată la Sala Palatului, iar sâmbătă de dimineață plecăm în Londra”, susține pentru FANATIK artista.