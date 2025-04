Georgiana Lobonț, divorț pe bune sau strategie de marketing! „Nu a fost o glumă, a fost o greșeală pe care a făcut-o Rareș”

Georgiana Lobonț, la doi ani de la anunțul lui Rareș Ciciovan legat de divorț, dezvăluie dacă povestea a fost pe bune sau a fost totul doar o strategie de marketing. A ajuns una dintre cele mai iubite artiste de muzică de petrecere din România, însă faima, după multă muncă, a venit și cu apreciere, dar și cu expunerea totată a familiei la hate.

Georgiana Lobonț, divorț pe bune sau strategie de marketing!

Cunoscută pentru colaborările cu mai mulți grei din muzica de petrecere, dar și pentru piesele lansate singură, Ge . Invitată la Denis Rifai, la ”40 de întrebări”, Georgiana a povestit, în premieră, de ce părinții ei nu au participat la cununia cu Rareș Ciciovan, actualul ei soț.

Întrebată de moderatoare dacă s-a măritat împotriva voinței părinților ei, astista a recunoscut că a plecat de acasă și nu a vorbit cu cei care i-au dat viață cel puțin patru luni. Și mai mult, s-a căsătorit cu o durere imensă pentru că ei nu au fost acolo să o felicite și să se bucure pentru fericirea ei.

„Da! Cred că est prima oară când spun acest lucru! Acum o spun foarte asumat. Nu-mi e frică sau rușine, pentru că am luat cea mai bună decizie din viața mea prin faptul că m-a căsătorit cu Rareș. Prin faptul că mi-am ascultat inima. Părinții mei nu au fost de acord cu el. În primul rând pentru că eram tineri și aveam o școală de făcut, eram abia în clasa a 9 a. Anii au trecut, părinții mei aveau aceeași idee, dar eu eram îndrăgostită lulea.

Mama mea a recunoscut că a greșit, cu lacrimi în ochi, într-o zi de duminică, când ne întorceam de la biserică. Atunci mi-a spus: ”Îmi pare rău că am ascultat gura lumii și că nu am venit la cununia fetei mele. Să particip la fericirea ei. Să știi că toată viața o să regret acest lucru.”

„Pentru sufletul meu a fost o rană care a fost închisă după patru ani”

Eu când am decis că mă voi căsători cu Rareș, am plecat de acasă. Patru luni de zile nu am mai vorbit cu părinții mei. Mă deranja faptul că ei nu vedeau că eu sunt fericită și că eu chiar îl iubesc. Ei aveau impresia că doar eu sunt îndrăgostită și Rareș de mine, nu!

Înainte să avem starea civilă am avut niște discuții cu părinții mei care-și doreau să avem la nuntă țambal și alte lucruri pe care noi nu ni le doream. Am ajuns la niște discuții din nou, de la care s-a ajuns la o ceartă. Care s-a lăsat cu ceva trist pentru mine. Părinții mei nu au participat la starea mea civilă. Noi ne-am cununat la Sibiu. Pentru sufletul meu a fost o rană care a fost închisă după patru ani, când au văzut că suntem bine cu adevărat.”, a mărturisit Georgiana Lobonț.

„A fost ceva crunt. Eu nu am vrut să ies în față cu așa ceva”

Anii au trecut și iubirea lor părea să le demonstreze tuturor că este reală, până într-o zi, c , cât și familiile Georgianei Lobonț și a lui Rareș Ciciovan. Pe nepusă masă, chiar în timp ce erau în vacanță, soțul artistei a declarat că divorțează. Asta se întâmpla în luna ianuarie 2023. De atunci și până acum vedeta nu a dezvăluit povestea reală a separării.

Toată lumea a crezut că fie este reală, fie că a fost doar o strategie de marketing bine gândită. Întrebată în emisiune, de către Rifai, Georgiana a povestit întreg episodul.

„Nu a fost nicio regie. Soțul meu era într-o stare foarte relaxantă și distractivă. Eram în vacanță, era normal după 2-3 pahare băute la bar cu gașca de prieteni, să ia lucrurile altfel. Supărarea mea a fost alta, eu niciodată nu m-am gândit la o despărțire în mod serios. Doamne ferește! Pentru mine căsătoria este sfântă. În cel mai rău caz, orice s-ar întâmpla, aș încerca să adun totul și să fac ceva bun. În niciun caz nu aș renunța la ceva ce am crescut așa frumos.

Atunci în Maldive, cei din presă au insistat să fac cu ei de acolo. Noi aveam contract cu altă televiziune și nu am putut face asta. Pentru că eu nu le-am răspuns, l-au sunat pe soțul meu fix când era într-o stare de ebrietate. Iar el i-a luat la mișto! Nu s-a gândit sub nicio formă că ei ar putea să pună treaba asta undeva public. El a crezut că au înțeles și că face din treaba asta o distracție. Ei, acasă, în țară. A fost ceva crunt.

Eu nu am vrut să explic asta, deoarece nu am vrut, efectiv, să ies în față cu așa ceva. Orice spuneam eu, presa răstălmăcea. Mi se părea josnic față de noi, ca familie, față de părinții noștri. Nu a fost o glumă, a fost o greșeală pe care a făcut-o Rareș, de care la momentul respectiv nu și-a dat seama. A fost foarte greu! Nu știam cum să gestionăm situația. Nu a fost nimic de marketing sau pentru reclamă.”, a spus Georgiana Lobonț.