Georgiana Lobonț, interviu de excepție. “Succesul l-am descoperit cu adevărat abia anul acesta”

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară la momentul actual. Vedeta a vorbit sincer despre viața ei în cadrul unui interviu de excepție..

Interpreta a povestit despre cum a debutat în muzică și despre cum s-au sacrificat părinții pentru ea pentru a putea avea o carieră muzicală de succes.

Viața Georgianei Lobonț nu a fost una ușoară, însă acum are toate motivele să fie fericită. Este o cântăreață de succes, iar melodiile ei sunt apreciate de milioane de români.

Georgiana Lobonț, interviu de excepție

Drumul până la succes al Georgianei Lobonț a fost unul lung și anevoios, presărat cu zeci de obstacole. Deși artista are tot ce își dorește, nu a scăpat de greutățile din viață.

Cântăreața a oferit un interviu în care a vorbit despre momentele cruciale din viața ei. Georgiana a început să cânte de când avea 4 ani și a făcut cunoștință cu scena în cadrul unui festival de muzică populară. Talentul ei a fost transmis pe cale ereditară, așa cum a declarat artista.

“Aveam in familie artiști, mătușa mea este cunoscuta cântăreață Maria Lobont, iar tatăl meu a fost dansator, așa că de la ei am preluat talentul. Atunci, la 4 ani, am concurat cu copii de 10 ani și am caștigat locul doi”, a spus Georgiana pentru starpopular.ro.

De asemenea, artista a mărturisit câte sacrificii au făcut părinții ei pentru ca ea să-și poată continua cariera muzicală. Nu a avut întotdeauna o situație financiară bună, însă acest lucru a ajutat-o să fie o persoană demnă, conștientă de adevăratele valori.

“Părinții au continuat să investească în mine, deși proveneam dintr-o familie modestă. În timp au început să aibă mai multe realizări și să aibă o situație financiară mai bună.

Îmi amintesc că în prima noastră căsuță, părinții dormeau în bucătărie, iar eu și cele două surori în dormitor. Noi nu am dus lipsă de nimic pentru că părinții au încercat să ne ofere tot ce ne doream. La mare am fost pentru prima dată când aveam opt ani.

Dar nu regret nimic pentru că toate lucrurile astea m-au făcut să devin un om cu coloană vertebrală, cu respect, și asta contează cel mai mult. Știu cum e când nu ai bani, dar și cum e să ai bani.”, a continuat vedeta.

Acum este o soție și o mamă fericită, însă a fost nevoie să îndure multe greutăți ca să poată ajunge aici. Georgiana mai are două surori care au talent muzical, iar una dintre ele a participat la “Vocea României”.

Artista a absolvit “Școala Populară de Arte” și a încercat să țintească tot mai sus în drumul ei spre succes. Mai mult, Georgiana a declarat că abia anul acesta a obținut cu adevărat succesul, atunci când piesa ei a depășit 9 milioane de vizualizări.

Interpreta a declarat că vrea să ajungă și mai sus, așa că și-a bifat un scop pe care vrea să-l ducă la îndeplinire, așa cum relatează chiar ea.

“Succesul l-am descoperit cu adevărat abia anul acesta. După ce am lansat cea mai frumoasă melodie din repertoriul meu care a strâns 9.700.000 vizualizări, este vorba despre piesa ‘Fata mea’.

Eu am știut clar ce-mi doresc, eram conștientă că lucrul ăsta se întamplă doar prin multă muncă, dar încă n-am ajuns unde îmi doresc. Vreau să scot melodii de succes la fel ca ‘Fata mea’, să fie pe bandă rulantă, în fiecare an sa lansez minimum un hit.”

Era să-și piardă vocea! S-a tratat la Paris

Georgiana a avut de îndurat clipe grele atunci când era să-și piardă vocea. Repetițiile pe care le făcea în exces i-au cauzat probleme cu corzile vocale. Un medic de la Paris a reușit să o trateze și să-i salveze vocea și, implicit, întregul ei vis.

Artista a mărturisit că a fost foarte speriată și că nu-și putea imagina o viață fără muzică. A terminat Dreptul, dar nu se putea vedea angajată într-un post în domeniu. A descoperit un polip pe corzile vocale și a mers la Paris pentru a se trata, la un medic care a tratat și alte personalități marcante ale muzicii, precum Michael Jackson și Celine Dion.

“Eram disperată, nu voiam să rămân fără voce. Am ajuns la Paris și m-a operat domnul doctor. Două săptămâni nu am avut voie să vorbesc, vorbeam doar prin semne cu soțul. Am luat și tratament medicamentos timp de două luni.”, s-a confesat artista.

A refuzat numeroase oferte

Odată cu succesul melodiei “Fata mea”, Georgiana a început să primească multe oferte de cântări. Însă nu le poate accepta pe toate pentru că nu vrea să fie suprasolicitată și să ajungă din nou la riscul de a-și pierde vocea.

“Acum am ajuns să refuz multe cântări pentru că nu mai vreau să mă suprasolicit. Pur și simplu îmi aleg cântările. Am ridicat și tariful și tot nu fac față. Pentru că eu merg de la începutul evenimentului până la final.”, a spus Georgiana în cadrul aceluiași interviu.

Interpreta a declarat că nu cântă doar muzică populară, ci și manele, muzică ușoară sau cover-uri. De asemenea, își schimbă ținuta în funcție de genul muzical pe care îl cântă la evenimentul respectiv.

“La muzica populară sunt anumite standarde pe care nu ai voie să le încalci. (…) De fiecare dată îmi schimb ținutele, nu cânt manele în costum popular, nici muzică populară în rochie.”

Întrebată dacă se poate vorbi despre invidie între cântărețe, Georgiana a răspuns că nu există așa ceva și că toată lumea are loc pe scenă.

“Nu sunt invidioasă pe alte cântărețe, din contră. Foarte bine că au ajuns mai sus în top, eu știu la ce te referi dar nu sunt invidioasă. Doamne ajută, fiecare e cu norocul ei. Nu ține doar de talent și trending, e nevoie și de puțin noroc.”, este răspunsul artistei.

Georgiana Lobonț are 26 de ani, este căsătorită cu Rareș Ciciovan, impresarul ei, au doi copii, iar cariera ei muzicală înflorește pe zi ce trece.