Georgiana Lobonț, mărturisiri despre viața amoroasă! Dezvăluirile mult așteptate de fani

Georgiana Lobonț a oferit detalii intime din viața personală, dar mai ales despre cum l-a cunoscut pe soțul ei, Rareș, pe care îl cunoaște de când era adolescentă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar și acum după atâția ani, artista își aduce aminte cu nostalgie despre vremurile în care s-a lăsat cucerită de cel care a devenit și tatăl copiilor ei.

Cântăreața a povestit că partenerul ei de viață i-a spus clar din momentul în care a văzut-o că o să-i fie soție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgiana Lobonț, despre soțul ei: „La prima întâlnire, când am intrat în mașină lui mi-a zis direct: tu o să fii soția mea!”

Artista a păstrat vii amintirile din perioada liceului, dar și toate peripețiile care au dus la relația cu soțul ei, Rareș. În prezent, Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din România și are un succes mare la petrecerile la care este invitată. Vedeta era pasionată de mică de muzică, iar soțul ei a avut răbdare în ceea ce privește pasiunea ei.

„Când eram copilă, mergeam cu familia la Mănăstirea Nicula și tot timpul mă rugam să găsesc un om care să-mi iubească pasiunea, să mă șuștină în cariera muzicala și exact așa s-a întâmplat. În clasa a 9-a, în prima săptămână de liceu, ne-am intersectat… nu-l știam, desi locuiam în Gherla de o viață.

ADVERTISEMENT

Când l-am văzut, blond, cu ochi albaștri… și când s-a uitat la mine, Doamne, m-a pătruns! Am zis că nu se poate, cine e băiatul asta? M-am îndrăgostit din prima clipa! Apoi a dat de mine pe messenger, dar nu pot să vă zic ce mi-a scris, sunt chestii amuzante care ne fac mereu să radem, sunt chestii care trebuie să rămână în intimitatea familiei.”, a povestit Georgiana Lobonț în interviul starpopular.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Venea după mine la liceu cu mașină, mă plimba… La prima întâlnire, când am intrat în mașină lui mi-a zis direct: tu o să fii soția mea! Eu am început să rad. Pe urma am aflat că este băiatul preotului de la catedrala din Gherla iar mama lui este învățătoare. Mama nu l-a plăcut inițial, câteva luni de zile. A trebuit să se lupte că să-l placa. Dar abia din clasa a 12-a am început să avem o relație adevărată.”, a mai spus artista.

Cântăreața are doi copii, însă și-a revenit după cele două nașteri, iar acum se bucură de o siluetă de vis, dar și de atenția publicului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„După aproape doi ani de la căsătorie s-a născut Edi. Am trecut și printr-o cumpănă, ne doream copii și tot încercam să facem dar nu rămâneam însărcinată. Am luat un tratament, aveam niste valori crescute în sânge care nu-mi dădeau voie să rămân însărcinată. La șapte luni după ce l-am născut pe Edi, am rămas însărcinată și cu Irina. Ne mai doream un copil dar nu atât de repede pentru că eram cu evenimentele pe cap.”, a mai povestit Georgiana Lobonț.

Artista are 26 de ani și este deja celebră în toată țara. Georgiana Lobonț a fost prietenă bună cu Vlăduța Lupău, însă s-au certat după ce artista a acuzat-o pe nașa ei că i-a furat o piesă.