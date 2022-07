Georgiana Lobonț, moment plin de emoție în timpul unei cântări. De ce a izbucnit în lacrimi celebra cântăreață

Cântăreața de muzică populară a avut parte de un moment plin de emoție în timpul unei cântări. Artista a spus de ce a izbucnit în lacrimi și ce a simțit când a descoperit unde a fost chemată să întrețină atmosfera.

Georgiana Lobonț, curprinsă de amintiri la un eveniment. Artista a izbucnit în lacrimi

Georgiana Lobonț s-a bucurat de clipe speciale la o cântare, care i-au trezit în minte foarte multe amintiri și care au făcut-o să lăcrimeze. Vedeta a realizat că a ajuns să susțină un concert chiar în locul unde mergea în cu familia când era mică.

„Am trăit niște sentimente superbe! Aveam parcă un dejavu, mă vedeam pe mine și pe cele două surori ale mele cum stăteam noi acolo și ne pozau ai mei. Aveam un aparat foto cum erau mai demult din plastic negru.

Era prima dată când am mers la mare, cred că eu aveam vreo 9 ani, sora mea mai mică vreo 3 și mijlocia vreo 6 ani. Eram fascinate de mare și știu că erau foarte scumpe șezlongurile.

Nu ne permiteam să închiriem șezlonguri așa că ne-am dus cu cearșafurile de acasă și ne-am pus chiar acolo sub acei copaci la umbră și stăteam să ne bronzăm. Acum, când am ajuns la restaurant, noi nu am știut unde o să cântăm.

Când am ajuns și am ieșit afară pe terasă și am văzut locul acela efectiv mi-au dat lacrimile. M-am înmuiat!”, a mărturisit Georgiana Lobonț pentru .

Georgiana Lobonț, recunoscătoare pentru tot ce are

Solista a revenit în fiecare an cu sa în același loc și s-a bucurat că acum a putut să fie prezentă pe plajă în calitate de artistă și femeie împlinită din toate punctele de vedere. Cântăreața are un statut și o carieră în plină ascensiune.

Mai mult decât atât, Georgiana Lobonț este recunoscătoare că a reușit să evolueze frumos și să aibă parte de o viață cu multe lucruri faine, care îi aduc împlinire constantă.