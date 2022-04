Georgiana Lobonț, probleme medicale: ”Am fost de urgență la spital”

Interpreta din Ardeal a început să se simtă rău în urmă cu două zile, dar a mers la medic abia în dimineața de joi, 14 aprilie 2022, când a realizat că lucrurile sunt cât se poate de serioase și are nevoie de îndrumare.

Georgiana Lobonț are probleme de sănătate. Ce a pățit solista de muzică populară

Georgiana Lobonț a fost pusă imediat pe perfuzii și a primit un tratament medicamentos, mărturisind că a făcut enterocolită. Cel mai probabil a consumat preparate culinare care au fost stricate sau nu i-au priit.

„Mă simt mai bine. Am făcut o enterocolită și am fost de urgență la spital, cu perfuzii. M-am simțit foarte rău, am avut dureri de cap, de stomac, greață. Îmi venea să vomit și nu puteam, nu știam ce mi se întâmplă.

Ieri dimineață m-am dus la spital pentru că nu mai puteam de durere și medicii mi-au zis că am făcut o enterocolită. Am mâncat ceva stricat, ceva ce nu i-a picat bine stomacului, nu știu.

De obicei sunt atentă, dar se mai întâmplă. În dimineața asta m-am trezit mai ok, am primit și tratament medicamentos”, a spus solista pe pagina de .

Georgiana Lobonț, nevoită să anuleze unul dintre concerte

Cântăreața de muzică populară a fost nevoită să anuleze unul dintre spectacolele pe care le avea, însă a subliniat că va fi prezentă la concertul pe care îl programat pentru vineri, 15 aprilie 2022.

Mai exact, urmează să ajungă la Târgu Mureș, unde va fi prezent și DJ Sergiu Velche, în timp ce MC este Florin Săliștean.

„Îmi pare rău că nu am putut onora un concert, unde mă așteptau oameni mulți și frumoși, dar așa a fost să fie. Recuperez în seara asta!”, a mai adăugat solista, în social media.

Georgiana Lobonț a mai adăugat că imediat după concert vrea să-și încarce bateriile, motiv pentru care va pleca în vacanță. Vedeta nu a dezvăluit care este locația aleasă pentru acest sejur.

În plus, sâmbătă, pe 17 aprilie, are loc și premiera show-ului care o are în prim plan, la Antena Stars. Este vorba de emisiunea Chef de viață cu Rareș și Georgiana Lobonț, care se difuzează începând cu ora 17:00.