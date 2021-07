Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău, confruntare în direct: „Mi-ai trimis notificare și tu ești nașa copiilor mei”

Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău au ajuns din nou la cuțite din cauza competiției dintre cele două. Georgiana susține că i se pare foarte ciudat faptul că două dintre melodiile pe care le-a pregătit se regăsesc pe colajul recent lansat de Vlăduța Lupău.

În acest conflict a intervenit și producătorul Florin Pește, cu care Georgiana a înregistrat melodiile. Două dintre melodiile pe care le interpretează Georgiana se regăsesc și la Vlăduța Lupău.

Cântăreața de muzică de petrecere a mărturisit în emisiunea Acces direct că are impresia că Vlăduța a vrut să i-o coacă lansând două dintre melodiile care sunt și pe colajul ei.

Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău, confruntare din cauza colajelor lor muzicale

După ce a spus că se simte dezamăgită de felul în care a acționat Vlăduța, chiar sălăjeanca a intrat în direct oferindu-și punctul de vedere.

Pe scurt, ambele cântărețe au anunțat lansarea unui colaj muzical. Georgiana a aflat de la fanii ei că două dintre melodiile pe care le cântă, cărora le-a cumpărat licența se află și pe colajul Vlăduței.

Mai mult de atât, Florin Pește și Georgiana spun că este ciudat cum videoclipul colajului Vlăduței a apărut la scurt timp după ce Georgiana l-a anunțat pe al ei.

Producătorul de muzică a spus despre clipul Vlăduței că este de proastă calitate și că este vizibil faptul că ar fi fost făcut peste noapte. Mirela Vaida a ținut să intervină în emisiunea ei și a spus că desfășurarea de forțe pe care a văzut-o în acel clip o face să creadă că Vlăduța nu a vrut să i-o ia înainte Georgianei.

Georgiana: „Mă doare că relația a ajuns în acest prag de dușmănie”

„Ea mi-a botezat copiii. Îmi vine să râd acum când aud. Mă deranjează. Mă doare că relația pe care am avut-o s-a stricat și a ajuns în acest prag de supărare și de dușmănie.

În momentul când a lansat exact aceleași piese de care vorbeam și eu, m-a deranjat și m-a întristat. Ziceam că sigur e ceva premeditat să pic prost în fața oamenilor, dar mi-a trecut. Piesele nu sunt nici ale mele, nici ale ei, sunt ale marilor artiști. Fiecare dăm câte o interpretare unică.

Sunt două piese care se regăsesc și în colajul ei și în colajul meu. Ce să zic? Le-am pregătit de mult. Nu m-am așteptat la asta. Să le înmoi setea de curiozitate fanilor, le-am pus câteva versuri și oamenii știau deja.

Primisem multe mesaje, că a postat piesa înaintea mea, exact ce era și pe colajul meu. Ea tot anunța că va fi bomba bombelor, dar, Doamne ferește, nu m-am gândit. Fiecare o să le cântăm în felul nostru.

Nu vreau să o acuz. Mi-ar plăcea să nu concurăm. Decât să ne certăm, mai bine să ne unim. Sincer, dacă erați în postura mea, la fel se întâmpla.

Ea a spus că nu crede în coincidențe că eu am sabotat-o. Eu filmam deja colajul marți. Dacă voiam să îi fac rău postam deja colajul”, a declarat Georgiana Lobonț aproape în lacrimi la

Florin Pește, cel cu care a tras melodiile Georgiana Lobonț, a spus că atunci când erau zeci de hituri nu prea se intersecta cu alte case de discuri, însă situația s-a schimbat destul de mult din punct de vedere muzical în ultimii ani.

„Era posibil să ne intersectăm cândva cu două piese. La ea se vede că nu e calitate. Nici bine nu s-a culcat lumea, ei deja filmau. Știți cum se spune, noaptea ca hoții”, a spus Florin Pește.

Culmea! Vlăduța Lupău a intrat în direct la Acces direct amenințând presa care preia propriile ei declarații: „Georgiana mă atacă indirect întotdeauna”

În discuție a intervenit Vlăduța Lupău, amenințând întreaga presă să nu preia declarațiile făcute chiar de ea (cât se poate de publice, așadar) în cadrul emisiunii prezentate de .

După ce a oferit toate explicațiile, auzite de o țară întreagă, Vlăduța a spus că oricine va prelua materialul din emisiune, adică propriile ei declarații va intra în vizorul avocaților ei.

„Îmi pare rău de toată țigănia care se întâmplă. Eu am pregătit acest colaj în urmă cu câteva luni. Și dânsul are licențele la melodii. Și eu am contractele plătite, cumpărate. Eu am pregătit totul cu mult timp înainte. Nu ai cum să chemi elicopterele, fachirii decât cu mult timp înainte.

Eu din ce am văzut orchestrația, vioara nu erau puse. Mă atacă indirect întotdeauna. Cânt de la 4 ani și am fost băgată în scandaluri de un an de zile.

Dacă eu am avut niște piese pot să spun că alții au luat piese de la mine, dar nu atac pe nimeni. Dezamăgirile le avem fiecare, nu trebuie să le expunem public. Oamenii ăștia nu au avut tupeul sau buna creștere să mă sune în viața lor”, este replica Vlăduței Lupău.

„Mi-ai trimis notificare și tu ești nașa copiilor mei”, i-a răspuns Georgiana Vlăduței.