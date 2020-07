Georgiana Lobonț, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din Ardeal, revine pe scenă. Ce surprize le-a pregătit fanilor

Intrepreta de muzică populară, Georgiana Lobonț, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră de succes și o familie foarte frumoasă, alături de sotul ei, Rares Ciciovan, care îi este si impresar.

Georgiana Lobont este una dintre cele mai iubite artiste din zona Ardealului. Chiar dacă, în această perioadă, a stat departe de scenă, cum s-a întâmplat în cazul toturor artiștilor, din pricina pandemiei de COVID-19, Georgiana a lucrat intens pentru a fi pregătită când va reveni în fața publicului.

Astfel, artista a lansat recent piesa “Opa, Opa” în colaborare cu Cipri Popescu. Mai mult, Georgiana a filmat, zilele trecute, un nou videoclip alături de Armin Nicoara și Claudia Puican.

Georgiana Lobonț revine pe scenă cu surprize muzicale

“OPA OPA E o piesă fresh, latino și super antrenantă! Este o piesă de muzică ușoară 100% în colaborare cu Cipri Popescu de la Oradea. El, între timp, a devenit și unul dintre producatorii mei muzicali.

Produce piese pentru Georgiana Lobonț. Multe piese noi de muzică ușoară sau de petrecere sunt deja în lucru și urmează să fie lansate anul acesta.

Am muncit mult chiar dacă a fost pandemie, eu am gândit fiecare proiect și colaborare, nu am stat pe tușă pentru că nu am vrut să stagnez și mi-am dorit să-mi surprind fanii în fiecare lună cu ceva nou și frumos!

Deja ultimele mele melodii se bucură de succes, ceea ce mă bucură și-mi dă forță să continui. Vara aceasta se anunță a fi una plină de lansări de piese noi, chiar dacă nu cântăm încă la nunți și nu sunt foarte multe petreceri cu multi oameni cum eram obișnuiți, noi ne conformăm și ne adaptăm situației.

Urmează să lansez un ALBUM nou cu cele mai noi cântecele ale mele de petrecere pe care le-am lansat în ultimul timp!”, ne-a dezvăluit artista.

