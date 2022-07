Georgiana Lupu, fosta concurentă Survivor, își vinde lucrurile în târg ca să facă bani: “De mică am fost bișnițară”. Foto exclusiv

Georgiana Lupu, fosta concurentă de la Survivor, locuiește în Bacău, într-o garsonieră ANL, după cum ne-a declarat, și trăiește de pe o zi pe alta.

Sportiva, campioană națională la bob și vicecampioană la atletism, are o poveste impresionantă de viață. Ea a fost născută în penitenciar, a crescut fără părinți în 8 orfelinate și nu-și cunoaște tatăl.

Georgiana Lupu, fosta concurentă de la Survivor, a fost plecată în străinătate la muncă

Loc de muncă stabil nu are, ci doar sezoniere, în țară sau în străinătate. În rest, se descurcă cu banii pe care-i face din Tik Tok și cei din vânzarea lucrurilor personale într-un târg din apropierea casei.

Recent a fost plecată în străinătate, unde a lucrat într-un restaurant la vase, mai apoi ca agent de pază. Tânără s-a întors acasă cu o sumă frumușică de bani pe care a investit-o în câteva lucruri pentru locuința sa.

Reporterii FANATIK.RO au fost acasă la Georgiana Lupu. În garsoniera în care locuiește, fosta concurentă de la Survivor și-a expus mai peste tot medaliile și trofeele obținute de-a lungul anilor, premii de care este foarte mândră.

Un colțișor al locuinței însă este destinat momentelor de liniște. Măsuța cu icoane și candela este locul unde ea se roagă.

“M-am întors acasă cu vreo 1500 de euro”

Georgiana, ce faci, cum esti?

-Sunt bine. Am fost și eu plecată prin afară, că aici sunt salarii mici, îmi , singură. Am fost plecată în Danemarca, am lucrat la un restaurant, am spălat vase, am făcut mai multe. Nu știam limba, nu puteam servi la masă. N-am stat așa mult, nu mi-a plăcut că era greu.

Apoi m-am mutat la alt loc de muncă. Am atestat ca agent de pază, stăteam într-o cameră și mă uitam pe camerele unui magazin să mă asigur să nu fure nimeni. Acolo mai căram marfă, ca aici, ca în România, că am mai lucrat și aici în magazine.

Cât timp ai fost plecată și cât ai câștigat?

-Am stat vreo două luni. Am câștigat, dar acolo am mai și cheltuit pe mâncare și pe ce am avut nevoie. M-am întors acasă cu vreo 1500 de euro, parcă.

Câți bani câștigă Georgiana Lupu de la Survivor din Tik Tok?

Și ce ai făcut cu banii pe care i-ai câștigat acolo? I-ai investit?

-Mi-am mai cumpărat una-alta prin casă. Mi-am pus mobilă. O aveam primită, dar nu era montată. Aveam înainte o mobilă… vai de capul ei.

Acum din ce câștigi bani?

-Mi-am facut Tik Tok și am început să mai câștig și de acolo.

Dar acum lucrezi, ești angajată?

-Acum nu lucrez. Vreau să lucrez la cartea de poezii. După aceea o să vreau să fac o carte cu povestea mea de viață.

Am gata poeziile, dar trebuie să le transcriu pe un laptop – pe care mi l-a dat o prietenă – și apoi le trimit la cineva la București care mă ajută să scot cartea.

Vreau să dau și de permis auto.

Vara asta ce planuri ai? Pleci și la mama ta în străinătate? V-ați împăcat?

-M-aș duce la mare 2-3 zile. Cu mama vorbesc, dar suntem… certate pentru că mereu îmi aduc aminte că m-a mințit când eram copil. Și când o mai întreb de tata mă cert cu ea. Vorbesc cu mama, dar rar, nu des. Ea este în Italia. Nu mă duc la ea.

Îmi zicea ca are greutăți și ea. A murit bărbatul cu care stătea, apoi a stat la o bătrână. Îmi zicea că stă și prin mașină că bătrâna are pisici și miroase urât în casă… are și ea viața grea.

Vorbesc cu ea puțin pentru că minte mult și începe să înjure și mă enervează și mă stresează.

Georgiana Lupu, fosta concurentă de la Survivor, vrea să afle cine este tatăl ei

Tu, totuși, vrei să afli cine este tatăl tău și unde este.

-Normal. Dar nu-mi zice. A făcut ea ceva. Pentru că ea m-a născut la pușcărie și cine știe de ce a făcut pușcărie. Eu trebuie să sun la București la Jilava să aflu cine este tata, dar nu știu dacă îmi dau astfel de detalii din 1996 când m-am născut eu. Al șaselea copil de când este la Jilava.

Nu știu dacă o vizitat-o, dacă nu. Ea spunea că buletinul ei a rămas la el, atât. În certificat am liniuță. Îmi spunea că atunci când a luat-o Poliția el a fugit de frică, dar nu cred asta.

Au fost momente în care spunea că a fost aventură, apoi mi-a explicat că a stat patru ani și jumătate cu el, cinci. Așa că trebuie să știe să dea un nume, dar nu vrea să-l dea.

Ai mai păstrat legătura cu vreun fost coleg de-al tău de la Survivor?

-Mai vorbesc cu Simona, cu Majda, le mai scriu eu pe Instagram, nu-mi scriu ei. Cu Roxana Nemeș am mai vorbit, chiar m-a invitat la un podcast de-al ei, dar i-am spus că plec. Asta era înainte să plec afară.

La noul sezon Survivor, care între timp s-a și încheiat, te-ai uitat? Ai urmărit?

-Puțin am urmărit. Știam că nu e mai tare ca sezonul nostru. Eu am zis de la început că va câștiga un Războinic, că așa e părerea mea. Și așa a fost.

Mi-a plăcut de Elena, mult. Și la început și de Otilia, îmi aducea aminte de Melina. Zici că ea era, direct. Am văzut niște comparații pe Tik Tok și chiar erau asemănări între cele două sezoane.

Georgiana Lupu de la Survivor s-a născut în penitenciar și a stat în 8 orfelinate

Spuneai că ai început din Tik Tok. Despre ce sume este vorba?

-Depinde. Dacă stau mai mult pot să fac bani. Depinde de donatori. Pot fi și în primii zece dacă am donatori. Poți face și 10-15 milioane la săptămână, dar poți face și 20-30 de milioane.

Adică ai putea să nu te mai angajezi și să câștigi din Tik Tok?

-Da. Se poate. Dacă ai donatori.

Duminica merge la târg și la biserică

Îmi spuneai că duminica de obicei mergi la biserică. Astăzi este duminică. Ai fost la biserică?

-Nu. Azi voiam să merg în târg ca să-mi vând ce mai am de vânzare prin casă.

Ce anume ai de vânzare?

-Lucruri. Mi-a pus un baiat care mă place la pachet. Și vând de acolo. Mi-am păstrat ce-mi place și ce nu-mi place vând. De mică am fost bișnițară (râde – n.r.). Merg la târg unde vine lumea cu ce are de dat. Le vând dacă nu le folosesc.

La biserică am fost duminica trecută, am aprins și lumânări la morți, la vii. Am aprins și pentru directoarea de la un centru de copii unde am stat eu, ea m-a iubit ca pe ochii din cap. Și mă apăra de bătăi.

Am mai aprins pentru oamenii care țin la mine cu adevărat, pentru sufletul meu. Mi-am căutat și eu o cruce să mi-o pun la gât. Toate dispar din casă, nu știu unde se duc.

Viața traumatizantă a Georgianei Lupu, în orfelinat: “Pot să zic că am trecut prin iad. Am mâncat foarte multă bătaie”

Apropo de centru… ai depășit traumele?

-Mai am traumă, dar am depășit cât de cât. Sunt tare pe psihic, zic eu. Dar nu vreau să uit, am nevoie să țin minte pentru că vreau ca în cartea despre povestea mea să scriu aproape tot, să nu omit ceva.

La casele de copii se întâmplă foarte multe lucruri urâte. Eu am văzut foarte multe. Pot să zic că am trecut prin iad acolo. În opt orfelinate să stai nu e ușor. Am văzut foarte multe lucruri. Erau toată ziua numai bătăi, se spărgeau geamuri, erau certuri.

Ba te băteau cei mari, ba doamnele, ba se fura mâncarea, nu exista zi să nu fie ceartă de la ceva. Dacă prindeai o zi liniștită era minune de la Dumnezeu. Dar nu prea se întâmpla. Erau și foarte mulți copii. Mai ales în primul centru în care am stat eu de la doi la nouă ani, erau peste o sută și ceva de copii.

Țin minte că ne scotea afară și cu ăia cu dungă roșie în buletin. Era un haos total. Noi, ăștia normali, cu cei cu dungă roșie în buletin. Mai cădea unul din scrânciob, îți mai crăpa unul capul…

Am mâncat foarte multă bătaie. Recunosc. Până pe la 15-16 ani. După aceea făceam sport și plecam prin cantonamente, la concursuri, la antrenamente…

Eram și cu biserica, mergeam la nunți, la pomeni, știam exact când erau. Mergeam după mâncare, în copilărie.

Pe mine m-a ajutat foarte mult sportul și biserica, Dumnezeu. N-am luat-o razna datorită sportului. Am luat bătaie, dar apoi am făcut sport și am mai învățat câte ceva. Plus că devenisem tare și pe psihic. Eu mă confrunt și cu rasismul. Asta mă făcea mai puternică.

Mă confrunt și acum cu această problemă – rasismul.

Cât s-a îngrășat Georgiana Lupu după Survivor?

Acum faci sport? Ai luat în greutate după Survivor

-Am 90 de kilograme. Ar fi trebuit să am vreo 80-82. Când am plecat de la Survivor aveam 78 de kilograme, 10 le slăbisem acolo. Apoi m-am întors și m-am îngrășat. Acum am 90. Dar trebuie să slăbesc.

Intenționez să mă bag la MMA. Am un antrenor foarte bun, dar m-am săturat să fac sport și să nu fiu plătită la valoarea mea.

Iubit ai? Sau tot singură ești?

-Nu-mi fac relație pentru că mă simt bine singură… Până o să ajungă cineva să mă înțeleagă cu adevărat. Dar îmi place să am prieteni.