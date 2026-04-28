Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș. Video

Anzor Mekvabishvili (24 de ani) a făcut un nou meci solid pentru Universitatea Craiova, iar oltenii s-au apropiat de câștigarea titlului în SuperLiga. Luni seară, la Mioveni, echipa antrenată de Filipe Coelho a învins FC Argeș cu scorul de 1-0 și astfel s-a distanțat în fruntea clasamentului din play-off la trei puncte de ocupanta poziției secunde, U Cluj.

Ce gest a făcut Anzor Mekvabishvili la finalul meciului FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1

Mijlocașul georgian a fost titular în această partidă și a fost înlocuit în minutul 67 cu Alexandru Crețu. Înainte de startul jocului, gruzinul i-a promis unui tânăr fan al echipei din Bănie că îi va da tricoul la finalul meciului. Și exact asta a și făcut. Suporterul respectiv, vizibil emoționat, i-a mulțumit lui Anzor și l-a luat în brațe, iar acest moment superb a fost surprins din apropiere de reporterul FANATIK prezent la Mioveni.

Alexandru Crețu a dat declarația serii după partida de la Mioveni

a spus, printre altele, nici mai mult nici mai puțin decât că impresia sa este că jumătate din țară : „Da, foarte fericit, o victorie muncită, grea. Am jucat cu o echipă grea, se apără foarte bine, au și calitate, nu degeaba sunt în play-off. Nu ne-am gândit la rezultatul din tur. Știam că trebuie să câștigăm, nu aveam altă soluție decât victoria. Presiunea face parte din joc, suntem obișnuiți cu ea, așa e la Craiova.

(n.r. Despre Mihai Rotaru) A intrat în vestiar, ne-a felicitat și nimic altceva. Nimeni nu putea anticipa ceea ce se întâmplă acum. Important este că demonstrăm că merităm să fim acolo sus, suntem concentrați pe ce avem de făcut și obiectivul nostru. Urmează un duel cu Dinamo, va fi diferit de cel din cupă. Dacă vom câștiga, vom face un pas important.

Nu punem presiunea asta pe noi, luăm fiecare meci în parte, stăm relaxați, rezultatele bune ne dau și încrederea asta pe care o avem, am demonstrat că în primul rând suntem o familie. Avem un lot minunat, băieți de caracter, asta face această echipă să fie specială. E normal ca publicul să pună presiunea asta. O jumătate de țară așteaptă ca Universitatea Craiova să câștige titlul. E normal, dar noi avem drumul nostru, știm ce avem de făcut în fiecare zi la antrenamente, știm ce avem de făcut la meciuri în primul rând, asta e cel mai important”.

