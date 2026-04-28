Sport

Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș. Video

Bogdan Ciutacu
28.04.2026 | 07:00
corespondență de la mioveni
Anzor, gest emoționant pentru un tânăr suporter după FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Anzor Mekvabishvili (24 de ani) a făcut un nou meci solid pentru Universitatea Craiova, iar oltenii s-au apropiat de câștigarea titlului în SuperLiga. Luni seară, la Mioveni, echipa antrenată de Filipe Coelho a învins FC Argeș cu scorul de 1-0 și astfel s-a distanțat în fruntea clasamentului din play-off la trei puncte de ocupanta poziției secunde, U Cluj.

Mijlocașul georgian a fost titular în această partidă și a fost înlocuit în minutul 67 cu Alexandru Crețu. Înainte de startul jocului, gruzinul i-a promis unui tânăr fan al echipei din Bănie că îi va da tricoul la finalul meciului. Și exact asta a și făcut. Suporterul respectiv, vizibil emoționat, i-a mulțumit lui Anzor și l-a luat în brațe, iar acest moment superb a fost surprins din apropiere de reporterul FANATIK prezent la Mioveni.

ADVERTISEMENT

Alexandru Crețu a dat declarația serii după partida de la Mioveni

Mijlocașul defensiv intrat pe teren în locul lui Anzor în repriza a doua a spus, printre altele, nici mai mult nici mai puțin decât că impresia sa este că jumătate din țară așteaptă ca Universitatea Craiova să câștige titlul: „Da, foarte fericit, o victorie muncită, grea. Am jucat cu o echipă grea, se apără foarte bine, au și calitate, nu degeaba sunt în play-off. Nu ne-am gândit la rezultatul din tur. Știam că trebuie să câștigăm, nu aveam altă soluție decât victoria. Presiunea face parte din joc, suntem obișnuiți cu ea, așa e la Craiova.

(n.r. Despre Mihai Rotaru) A intrat în vestiar, ne-a felicitat și nimic altceva. Nimeni nu putea anticipa ceea ce se întâmplă acum. Important este că demonstrăm că merităm să fim acolo sus, suntem concentrați pe ce avem de făcut și obiectivul nostru. Urmează un duel cu Dinamo, va fi diferit de cel din cupă. Dacă vom câștiga, vom face un pas important.

ADVERTISEMENT
Nu punem presiunea asta pe noi, luăm fiecare meci în parte, stăm relaxați, rezultatele bune ne dau și încrederea asta pe care o avem, am demonstrat că în primul rând suntem o familie. Avem un lot minunat, băieți de caracter, asta face această echipă să fie specială. E normal ca publicul să pună presiunea asta. O jumătate de țară așteaptă ca Universitatea Craiova să câștige titlul. E normal, dar noi avem drumul nostru, știm ce avem de făcut în fiecare zi la antrenamente, știm ce avem de făcut la meciuri în primul rând, asta e cel mai important”. 

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1 a șters pe jos cu Gâlcă: 'Un tip...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1 a șters pe jos cu Gâlcă: 'Un tip limitat! A venit să facă pe plac patronilor și să nu deranjeze, nu să fie profesionist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!