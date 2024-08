Georgică Cornu, față-n față cu Marina Almășan! Afaceristul și-a angajat un psiholog care-i dă dreptate

Marina Almășan și George Cornu au fost, chemați, recent, la secțiile de poliție de care fiecare aparțineau. Vedeta TV a primit un telefon și a semnat niște acte, în timp ce afaceristul s-a ales cu o brățară de monitorizare la picior.

Georgică Cornu spune că sentința e o prostie

Cunoscuta prezentatoare a cerut și a obținut ordin de protecție. l-a contestat, iar recent a primit și termen, la începutul lui septembrie, pentru judecarea apelului. Acesta e convins că sentința îi va fi anulată, întrucât, spune el, e ilegală.

„Am aflat târziu de primul proces, doar cu o zi înainte. N-am știut nimic, au făcut numai ilegalități. Tot ce s-a spus a fost o minciună. Asta m-a deranjat cel mai mult.

Brățara nu mă deranjează, e o curea, ca un ceas. Dar mă ajută să văd mai bine caracterul ei.

Sper că sentința va fi anulată. E o prostie, n-are nicio acoperire legală.

Eu sunt în Timișoara, la 600 de km și n-am voie să mă apropii de ea, la 200 de metri. Ce să fac în București?”, a declarat Georgică Cornu în exclusivitate pentru FANATIK.

Georgică Cornu se va afla față-n față cu Marina Almășan!

Cei doi se vor întâlni, astfel, la tribunal, la termenul din septembrie:

„O să vin la proces, n-am ce face. Probabil o să ne întâlnim acolo. Dar noi nici măcar nu ne-am certat. Nu i-am făcut nimic! Da, i-am trimis o sută de mailuri, unul dimineața, altul seara, doar ca să ne vedem ca să ne împăcăm. Și-n care-i scriam că o iubesc. O să-și dorească ea să mai primească mesaje din astea”, ne-a mai declarat omul de afaceri.



Afaceristul şi-a angajat un psiholog

Acum, afaceristul și-a angajat și-un psiholog care, spune el, îi dă dreptate. Mai exact, Cornu spune că s-a consultat cu specialistul în legătură cu acțiunile sale din ultima perioadă, iar acesta a fost de acord cu ele.

„Am angajat și eu de curiozitate, un psiholog. M-a contactat cineva, și am zis hai să vedem. Nu e o rușine. Culmea, mi-a zis că am dreptate. Că e normal ce am făcut eu”, a adăugat acesta.

”Apelul l-am făcut ca să vadă și justiția că e o minciună. Procesul nu-i făcut de Marina, ci de avocat”, a completat omul de afaceri.

„Ar trebui să fie monotorizat îndeaproape”

De cealaltă parte, Adrian Cuculis, avocatul Marinei Almășan, spune că această acțiune în instanță demonstrează că afaceristul are în continuare nevoie de monitorizare pentru că este imprevizibil:

“Părerea mea este că omul ar trebui să fie monitorizat îndeaproape pentru că este posibil să săvârșească orice fel de faptă în contextul în care acțiunile lui sunt atât de dezorganizate”, ne-a spus Adrian Cuculis.

Marina Almăşan a refuzat orice fel de întâlnire cu Cornu

Marina Almășan și George Cornu s-au despărțit după o relație de 12 ani. Vedeta a fost cea care a luat decizia. Aceasta a refuzat orice fel de întâlnire cu fostul partener, pe care l-a blocat peste tot. Timişoreanul ar fi sunat-o, însă, de pe 30 de numere diferite, pentru a putea vorbi cu ea! Ulterior, prezentatoarea TV a cerut ordin de restricție. dând de înțeles că se teme pentru viața sa.