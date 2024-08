Georgică Cornu, prima reacție după ce Marina Almășan a obținut ordin de protecție: “Este cea mai mare decepție din viața mea!”

Ordinul de protecție emis la cererea Marinei Almășan împotriva lui Georgică Cornu este valabil patru luni. Instanța a admis cererea de emitere a ordinului de protecție și a dispus și obligarea acestuia de a purta o brățară electronică. Potrivit deciziei, omului de afaceri îi este interzis orice contact cu jurnalista.

Georgică Cornu: “E de râs”

Contactat de FANATIK pentru a-și spune părere despre , Georgică Cornu a mărturisit că el a nu consultat, până acum, niciun avocat și că, având în vedere faptul că locuiește la Timișoara, nu a ajuns în București decât de două ori în ultima perioadă.

“Ce ordin de restricție? Eu am fost de două ori… Vă dați seama… este de râs… Mă rog, de când a întrerupt ea telefoanele, am fost de două ori în București. Nu m-am întâlnit niciodată cu dânsa, deci, despre ce vorbește… Mesajele trebuie să le arate. Mesaje, pe ce să-i dau mesaje dacă telefonul meu e suspendat? Adică sunt blocat pe telefon, pe toate, pe mesagerie… pe ce să-i dau mesaje?

Eu sunt în Timișoara, da? Marți am primit un mail că a doua zi urmează să se judece ordinul de protecție. Dar eu nu știu ce e scris acolo. Eu nu știu cum l-au dat…”, ne-a declarat .

I-a pus pe preș un buchet de trandafiri

Georgică Cornu este deranjat de ceea ce se întâmplă între el și fosta sa iubită, iar după mai multe zile de gândire a ajuns la concluzia că vedeta este dezamăgirea vieții lui și că nu mai vrea să audă de ea.

“Această femeie calcă totul în picioare… Este cea mai mare decepție din viața mea pe care am avut-o. Când am fost la București, am mers la ea, pentru că aveam cheia de la intrarea în scara blocului (și subliniez, nu de la apartamentul ei) și i-am pus pe covorul de la intrare în apartament un buchet de flori”, a mai explicat omul de afaceri timișorean.

De asemenea, Cornu neagă faptul că a asaltat-o pe Marina Almășan cu zeci de telefoane, așa cum susține avocatul ei. Adrian Cuculis, reprezentantul legal al vedetei de televiziune, spunea că afaceristul ar fi apelat-o pe clienta lui de pe ”cel puțin 30 de numere de telefon”.

“Să-i cereți ei și domnului avocat Cuculis lista. Să facă lista cu telefoanele și să facă dovadă că eu am accesat-o de pe telefoanele alea”, a răbufnit George Cornu.

Fostul partener al Marinei Almășan: ”Să-mi dea ordin de protecție pe viață”

În concluzie, omul de afaceri spune că nu vrea să mai audă de Marina Almășan și dorește doar să-și vadă liniștit de viață, alături de o altă parteneră, care să-l însoțească în vacanțe. El spune că, deși urmează să ajungă la București în perioada următoare, nici nu se gândește s-o mai caute pe fosta lui parteneră.

”Pot să-mi dea ordinul ăla de protecție și pe toată viața, că nici nu mai vreau să aud de această femeie, nicidecum să mă mai întâlnesc cu ea”, a încheiat Georgică Cornu.

Diana Radu