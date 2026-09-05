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Festivalul Internațional de Film de la Veneția, programat în perioada 2-14 septembrie, reunește nume importante din întreaga lume. Georgina Rodriguez se numără printre vedetele care vor defila pe covorul roșu, însă a reușit să atragă atenția chiar la sosirea în Italia.

Ținuta cu care a sosit Georgina Rodriguez, în Veneția

După ce și-a încheiat angajamentele legate de nunta cu Cristiano Ronaldo (41 ani), Georgina Rodriguez (32 ani) I-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai starului portughez. Totodată, a lăsat pe toată lumea mască după ce , în sufrageria casei lor.

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Imediat ce rumoarea legată de eveniment s-a încheiat influencerița a ajuns, din nou, în lumina reflectoarelor. De această dată și-a făcut simțită prezența în Italia, unde se va desfășura Festivalul Internațional de Film. Vedeta a ajuns în Veneția cu o gondolă, outfit-ul simplu fiind admirat de toată lumea. Afacerista a rămas fidelă stilului personal, însă a adăugat o notă de glamour.

Și-a făcut intrarea în lumea luxului combinând mai multe elemente și detalii rafinate. Bruneta a ales să îmbrace o ținută care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă în partea de sus. Un detaliu care a ieșit în evidență au fost bijuteriile cu diamante strălucitoare și cu costuri exorbitante. Unul dintre accesorii a fost inelul de logodnă.

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De asemenea, s-a remarcat prin unul dintre cele mai supreme simboluri ale modei, o râvnită geantă Hermès Birkin. Poșeta fabricată din piele de crocodil Himalayan cu finisaje din paladiu este evaluată la costul de 245.000 de dolari. Astfel, Georgina Rodriguez a epatat înainte de a defila pe covorul roșu în cadrul festivalului.

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Cât a cheltuit Georgina Rodriguez pentru outfit

Geanta purtată de soția lui Cristiano Ronaldo la sosirea în Veneția nu este singurul element costisitor. Georgina Rodriguez a ajuns în Italia cu accesorii de top, ținuta sa costând mii de euro. Spre exemplu, cămașa din mătase cu mânecă lungă, de culoare maro mocha, costă 89,90 euro, iar sutienul Balconette Pretty Flowers Sofia maro are un cost de 39,90 euro.

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În plus, pentru perechea de blugi albi cu talie înaltă a scos din buzunar 1.256 euro. Potrivit unei pagini de pe Instagram, pantalonii aparțin brandului Giambattista Valli. Ochelarii de soare cu ramă ovală care au protejat-o de razele puternice sunt de la Triomphe și se găsesc în magazinele de specialitate la prețul de 420 euro.

De asemenea, pantofii cu toc nud Phard Eva costă 624 euro, iar cerceii Ghirlanda luce di loto din aur alb și diamante au un preț de 19.700 euro. Influencerița a mai purtat un colier superb din aceeași colecție din aur alb cu ghirlandă de lumini de lotus și diamante, evaluat la suma de 10.900 euro. Georgina Rodriguez a avut și un ceas de la brandul Rolex.

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Ceasul care poartă denumirea Daydate 36 Tiffany este confecționat din aur galben. Are un cadran albastru turcoaz și o lunetă cu diamant, precum și un cost pe măsură, 100.000 dolari. Per total, frumoasa brunetă a cheltuit pentru această apariție de senzație peste 330.000 de euro. Aproape 90% din această sumă este reprezentată de geantă și ceas, care însumează aproximativ 297.0oo euro.