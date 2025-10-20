Sport

Georgina Rodríguez, apariție de infarct. Cum s-a fotografiat iubita lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez i-a surprins pe urmăritorii săi cu o apariție complet neașteptată. Iubita lui Cristiano Ronaldo a optat pentru un costum de baie îndrăzneț.
Valentina Vladoi
20.10.2025 | 15:37
Georgina Rodriguez aparitie de infarct Cum sa fotografiat iubita lui Cristiano Ronaldo
4 poze
Vezi galeria
Georgina Rodríguez, apariție neașteptată. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Georgina Rodríguez a publicat niște imagini de infarct pe contul personal de socializare. Iubita lui Cristiano Ronaldo a optat pentru un costum de baie care îi scoate în evidență formele.

Georgina Rodríguez, apariție neașteptată

Georgina Rodríguez este extrem de activă pe social media. De altfel vedeta postează constant numeroase imagini de la evenimente, din viața de cu zi și evident, alături de partenerul ei, Cristiano Ronaldo.

Și iată că de această dată, ea a reușit să îi surprindă plăcut pe urmăritorii săi. Georgina a postat câteva imagini într-un costum de baie, stând pe un scaun. Ținuta nu doar că este una provocatoare, dar îi evidențiază trupul vedetei.

Evident, reacțiile nu aveau cum să nu apară. Într-un timp record, imaginea a adunat peste 1 milion de aprecieri și peste 6.000 de comentarii. Nu puțini sunt cei care au felicitat-o pentru apariția sa, dar și pentru modul în care arată.

Georgina Rodríguez, apariție incendiară. Sursă foto: Instagram
Georgina Rodríguez, apariție incendiară. Sursă foto: Instagram

Iubita lui Cristiano Ronaldo, achiziție de sute de mii de euro

Iar aceste imagini vin după ce în urmă cu doar câteva zile, iubita lui Cristiano Ronaldo și-a surprins urmăritorii cu o achiziție de sute de mii de euro. Nu, nu este vorba despre un bolid de lux ori despre o casă, ci despre o geantă.

Mai exact, Georgina Rodríguez și-a cumpărat o geantă de lux în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Modelul este unul deosebit și aparține celebrului brand Hermes. De altfel poșeta achiziționată de vedetă este una dintre cele mai râvnite și exclusiviste modele care există pe piață în momentul de față.

Cum arată poșeta Georginei în valoare de sute de mii de euro? Faimosul model Birkin are un finisaj Himalayan Blanc și este realizat din piele de crocodil de Nil. Astfel, nu e de mirare de ce prețul este unul atât de piperat.

Cum se menține în formă Georgina Rodríguez

Menționăm faptul că deși este mamă, Georgina Rodríguez știe cum să se mențină în formă. Atât ea, cât și Cristiano Ronaldo sunt atenți la ceea ce mănâncă, astfel că nu e de mirare de ce de fiecare dată, aparițiile sunt impecabile.

Partenera de viață a marelui fotbalist are o dietă bazată pe legume, carne la grătar, dar și pește. Uneori mai consumă și mezeluri, după cum se poate observa chiar din imaginile pe care le postează constant pe Instagram.

Georgina Rodríguez adoră midiile cu lămâie, care sunt și foarte nutritive. Iar după cum era de așteptat, vedeta e atentă să facă și mișcare. Astfel, sportul și activitatea fizică nu lipsesc din viața ei.

