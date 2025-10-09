Georgina Rodríguez, apariție de milioane de euro la Săptămâna Modei de la Paris. Cât costă inelele cu diamante purtate de iubita lui Cristiano Ronaldo

Săptămâna Modei de la Paris s-a încheiat recent, dar toată lumea vorbește despre apariția de milioane pe care a avut-o Georgina Rodríguez. Cât costă, de fapt, inelele cu diamante purtate de la o prezentare inedită.

Georgina Rodríguez, apariție de milioane de euro la Săptămâna Modei de la Paris

Georgina Rodríguez a împărtășit cu cei care o urmăresc în social media faptul că a fost prezentă la Săptămâna Modei de la Paris. Partenera fotbalistului Cristiano Ronaldo a fost invitată la lansarea celei mai noi colecții a casei de modă Balenciaga.

Frumoasa brunetă a purtat o rochie neagră care i-a pus în valoare silueta, dar și bustul generos. Ținuta nu a fost una care să impresioneze. În schimb, fanii de pretutindeni au remarcat un alt aspect important care nu are legătură cu vestimentația.

Internauții nu au putut trece cu vederea bijuteriile pe care vedeta le-a etalat în văzul tuturor. Prezentă în primul rând al show-ului care a marcat debutul lui Pierpaolo Piccioli ca director de creație al celebrei case de modă, iubita lui Cristiano Ronaldo a strălucit la propriu.

A purtat două inele cu diamante, câte una pe fiecare mână. La gât Georgina Rodríguez a optat pentru un colier cu un smarald superb, bijuteriile fiind scoase în evidență într-un fel discret, fără a fi vorba de opulență.

Cât costă inelele purtate de Georgina Rodríguez

Specialiștii care lucrează în domeniul bijuteriilor estimează faptul că Georgina Rodríguez a purtat accesorii în valoare de milioane. Unul dintre acestea este chiar primit în urmă cu câteva luni de la celebrul fotbalist.

Cristiano Ronaldo nu s-a uitat la bani când a achiziționat bijuteria pentru iubita sa, în vârstă de 31 de ani. Jucătorul a ales un inel cu totul special, cu o piatră ovală, uriașă. Expertul în bijuterii Steven Stone susține că inelul are un diamant de 30 de carate.

Diamantul folosit la inelul de logodnă este de 30 de ori mai mare decât cel folosit în mod obișnuit. Având în vedere dimensiunea pe care o are, specialiștii spun că ar valora aproximativ 10 milioane de dolari.

Despre cel de-al doilea inel nu se cunosc informații, dar cu siguranță valorează foarte mulți bani. Potrivit Georgina Rodríguez și Lauren Sánchez ”s-au duelat” în accesoriile prețioase, inelele lor valorând peste 12 milioane de dolari.

Inelul purtat de soția lui Jeff Bezos a fost creată de bijuteriul preferat al celebrităților, Lorraine Schwartz, diamantul având o dimensiune de circa 45 de carate, potrivit informațiilor relatate de publicația .

„Fiind legat de Bezos, probabil este un D perfect, ceea ce ar putea crește valoarea cu ușurință la peste 6 milioane de dolari pentru o piatră unică”, a spus un expert, mai arată sursa citată anterior.

De asemenea, un alt specialist în diamante a declarat că piatra este considerată „una dintre cele mai rare și râvnite diamante colorate din lume”. Piatra care servește drept nucleu al inelului are 20 de carate.