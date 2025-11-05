Georgina Rodríguez, declarație neașteptată despre fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo. Cum au fost surprinși cei doi

ADVERTISEMENT

E logodnica unuia dintre cei mai apreciați fotbaliști, iar acum Georgina Rodríguez face o declarație neașteptată. Afirmația se referă la fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo. Iată cum au fost surprinși și în ce locație.

Georgina Rodríguez, mărturie sinceră despre fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez este o mamă implicată și devotată copiilor săi, deși 3 dintre aceștia au mame sugorat. Partenera de viață a lui Cristiano Ronaldo demonstrează că este o familistă convinsă prin postările din spațiul virtual.

Frumoasa șatenă are parte de numeroși fani pe care îi ține la curent cu activitățile sale. În urmă cu puțin timp le-a făcut o dezvăluire surpriză prin care a subliniat că adoră să fie implicată în creșterea și educarea celor mici.

Mai exact, a transmis un mesaj inedit în privința băiatului cel mare al iubitului său. Cei doi au apărut într-o ipostază unică, vedeta îmbrățișându-l strâns pe tânăr. Imaginile au fost realizate în contextul unui meci.

„Îmi place să fiu mamă. Sunt foarte mândră de băiatul meu mare”, a notat Georgina Rodríguez, pe , în dreptul imaginilor în care apare cu fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior.

Fotografiile au fost imortalizate după un turneu desfășurat în Antalya, Turcia. Acesta a fost câștigat de echipa din care face parte băiatul în vârstă de 16 ani, mama sa fiind extrem de mândră de realizările acestuia.

Nu a avut însă imaginile au adunat peste 2,3 milioane de aprecieri de la oameni din lumea întreagă. De asemenea, vedeta a primit numeroase comentarii despre fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo. Majoritatea au observat asemănările dintre cei doi sportivi.

Georgina Rodríguez, mândră de Cristiano Ronaldo Junior

Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele celebrului fotbalist, dovadă că încearcă să-și facă un nume în sport. Tânărul are parte de toată susținerea jucătorului de la Al Nassr, care are contract cu această echipă până în iunie 2026.

În plus, se bucură de multă apreciere din partea mamei sale vitrege. Aceasta este o prezență constantă la meciurile fiul său, unde este foarte atentă la felul în care se îmbracă. Recent, a purtat o fustă de piele roșie și un tricou cu numărul lui Cristiano Ronaldo.

„Mama perfectă pentru fotbal”, a scris , pe social media. Postarea a adunat aproximativ 600.000 de aprecieri în doar o oră, încă un semn în plus că șatena are o comunitate foarte mare.