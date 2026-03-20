Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment

Georgina Rodriguez este iar în lumina reflectoarelor datorită unei apariții de ultimă oră. Iată cum s-a îmbrăcat iubita lui Cristiano Ronaldo, frumoasa brunetă încadrându-se perfect în temă.
Alexa Serdan
20.03.2026 | 23:15
Cum s-a prezentat Georgina Rodriguez (32 ani) la o prezentare de modă. Sursa foto: Instagram.com
E activă în social media, unde face de fiecare dată furori cu ipostazele în care apare. Georgina Rodriguez este acum din nou în centrul atenției, după ce a luat parte la un eveniment organizat într-o destinație turistică adorată de foarte mulți români. Cristiano Ronaldo nu i-a fost alături.

Cum a apărut Georgina Rodriguez la un eveniment

Georgina Rodriguez (32 ani) este o șatenă superbă, cu forme fizice de invidiat. E admirată atât de bărbați, cât și de femei, multă lume având numai complimente pentru vedeta care a făcut spectacol fără să spună niciun cuvânt. A bifat o apariție de milioane, ce nu a fost trecută cu vederea de urmăritorii săi.

Acum, logodnica lui Cristiano Ronaldo a fost iar în lumina reflectoarelor. După ce s-a aflat care sunt alimentele sănătoase pe care le consumă, influencerița și-a etalat silueta de vis. A îmbrăcat o rochie elegantă care a pus-o în valoare, dar în același timp în ton cu evenimentul unde a fost prezentă.

Roma a fost destinația unde a strălucit. Aflată la un festival de modă, vedeta a uimit cu eleganța sa. Ținuta care pare sobră la prima vedere este una care o pune într-o lumină specială, evidențiind subtil umerii, dar și picioarele. Materialul, o catifea neagră, s-a mulat perfect pe formele sale fizice.

Toată lumea știe că merge constant la sală, unde se antrenează pentru a avea o greutate optimă. Georgina Rodriguez este atentă la felul în care arată, fiind admirată constant. Internauții sunt de părere că viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo e una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști din întreaga lume.

„Mi-a plăcut să te revăd”, „Perfectă”, „Frumoasă”, „O zeiță care conferă sens modei”, „Draga mea”, „Atât de drăguță” sau „Frumusețe perfectă”, sunt doar o mică parte dintre comentariile primite pe contul personal de Instagram. Pe această pagină are 72,2 milioane de fani.

Unde fac nunta Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo

Într-un interviu acordat revistei Elle Spania, influencerița a dezvăluit că a avut un șoc când a fost cerută de soție. Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare după 10 ani de relație, însă a meritat așteptarea. Georgina Rodriguez a primit un inel de logodnă de-a dreptul impresionant.

Superba șatenă planifică în momentul de față nunta, care ar urma să aibă loc în orașul natal al celebrului sportiv portughez. Ceremonia religioasă se va desfășura în Catedrala din Funchal. Ulterior, invitații vor avea parte de o petrecere specială, într-un hotel de lux din regiune.

„Este minunat. Era minimul pe care mi-l putea oferi după zece ani de așteptare (râde). Vorbeam mult despre asta. Adevărul este că, atunci când m-a cerut în căsătorie, a fost ultimul lucru la care m-am gândit, mi-a luat mult să asimilez mărimea inelului.

Am fost atât de emoționată, atât de șocată încât mi-a luat o zi să procesez. Când mi l-a dat, l-am probat și l-am pus în cutie. L-am lăsat în cameră și abia a doua zi am deschis cutia la lumina zilei, la micul dejun (râde). Nuntă mare? Nu. O nuntă mică, 100%, fără îndoială”, a spus Georgina Rodriguez, conform sursei citate anterior.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
