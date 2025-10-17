Georgina Rodríguez face furori cu ultima achiziție. Ce și-a cumpărat iubita lui Cristiano Ronaldo de 300.000 de euro

Logodnica celebrului fotbalist, Cristiano Ronaldo, este din nou în atenția oamenilor. Georgina Rodríguez face furori cu ultima achiziție de care este extrem de mândră. Ce și-a cumpărat, de fapt, pentru suma de 300.000 de euro.

Iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, face furori cu ultima achiziție

Georgina Rodríguez este o apariție de fiecare dată când este în lumina reflectoarelor. Frumoasa vedetă este atentă la felul în care arată, dar și la accesoriile pe care le poartă. Recent, a impresionat cu .

Acum, a intrat în vizorul fanilor după ce a mers la cumpărături. Le-a dezvăluit celor care o urmăresc pe social media ce și-a achiziționat. Partenera lui Cristiano Ronaldo a scos din buzunar foarte mulți bani pentru acest moft.

Mai exact, a plătit aproximativ 300.000 de euro pentru o geantă de lux, relatează . Poșeta aparține celebrului brand Hermes, fiind unul dintre cele mai râvnite și exclusiviste modele care există pe piață în momentul de față.

Faimosul model Birkin are un finisaj Himalayan Blanc și este realizat din piele de crocodil de Nil. Așadar, nu este deloc de mirare că are un preț de achiziție atât de mare. Cu toate acestea, se pare că nu a contat pentru Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez, o împătimită a brandurilor de lux

„Nu e o geantă… Este un birkin!”, a notat Georgina Rodríguez, pe Instagram, în dreptul unei filmări în care deschide cutia de la poșetă. Descrierea acestui video este însoțită de o inimă, semn că vedeta este încântată de ultima sa achiziție.

Frumoasa influenceriță a primit peste 274.000 de aprecieri legat de această geantă. este felicitată constant pentru accesoriile pe care le poartă, fiind o împătimită a brandurilor de lux.

Vedeta deține mai multe genți de firmă. Spre exemplu, în decembrie 2024 a primit cadou de la jucătorul de fotbal o geantă Hermes. Aceasta este tot un model Birkin. E confecționată din piele albă și decorată cu detalii aurii. Este una dintre cele mai dorite din lume.

Poate ajunge până la 300.000 de euro. În colecția impresionantă a Georginei Rodríguez se mai află și renumita Diamond Himalaya Birkin, considerată cea mai scumpă geantă din lume. Costă circa 500.000 de euro.