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Georgina Rodriguez arată mai în formă ca niciodată, după ce a fost criticată în vara acestui an. Descoperă în paragrafele următoare care este ipostaza în care s-a afișat partenera de viață a fotbalistului Cristiano Ronaldo.

Cum arată Georgina Rodriguez într-un costum de sală

Îi este parteneră lui Cristiano Ronaldo (41 ani) de mai bine de 10 ani, Georgina Rodriguez (32 ani) fiind singura cu care a ajuns la altar. Fotbalistul portughez de-a lungul anilor, însă cea mai importantă este cu frumoasa influenceriță cu care are și doi copii. Cuplul s-a căsătorit de curând în mare secret.

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Vedeta se numără printre cei mai mari susținători ai starului lui Al-Nassr. Influencerița . A recurs la un mesaj controversat, pe care ulterior l-a șters din mediul online. Cu toate acestea, mulți au văzut la timp atacul sub centură pe care argentinianca l-a lansat la adresa antrenorului.

În plus, se concentrează extrem de mult pe afacerile sale. De când și-a lansat brandul cu haine mulate, ideale pentru sală, promovează constant imagini cu obiectele vestimentare. Recent, a distribuit o imagine în care pare mulțumită de silueta sa. A recurs la acest gest cel mai probabil pentru că a fost criticată pentru felul în care arată.

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Mulți au pus-o la zid pentru că are câteva kilograme în plus și că are celulită. Însă, în ultimele fotografii acestea nu se mai observă, Georgina Rodriguez fiind mai în formă ca niciodată. În una dintre poze și-a scos în evidență mușchii spatelui, în timp ce inelul de logodnă strălucitor a captat toată atenția admiratorilor. În a doua imagine este pozată din lateral, internauții observând mai bine topul și pantalonii închiși la culoare. Modelul a completat ținuta cu o pereche de pantofi sport albi. Soția lui Cristiano Ronaldo a inclus chiar și un link către site-ul Mimoa pentru fanii interesați de gama pe care a lansat-o de curând. Vedeta este foarte încântată de această nouă afacere, care îi rotunjește veniturile.

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Georgina Rodriguez, mândră de business-ul cu haine

„Must-have-urile tale sunt din nou în stoc!”, se arată în una dintre postările frumoasei șatene. Georgina Rodriguez nu a mai fost activă în ultima perioadă, dar a revenit cu forțe proaspete. Se pare că a luat o mică pauză de la social media după ce s-a căsătorit cu fostul star al celor de la Real Madrid și Manchester United. Partenera legendarului fotbalist are grijă să le amintească fanilor săi de business-ul cu haine. Vedeta care locuiește în Riyadh, Arabia Saudită, unde Cristiano Ronaldo continuă să joace pentru Al-Nassr, este fericită să împărtășească cu oamenii faptul că a lansat o nouă colecție. Aceasta este concepută pentru toată lumea, ceea ce înseamnă că este potrivită atât pentru adolescente, cât și pentru doamne și domnișoare.

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Hainele sale sunt ideale pentru mersul la sală, dar și pentru alte activități în aer liber sau în interior. Argentinianca le poartă oriunde merge, semn că este foarte mândră de realizarea sa. Mai mult decât atât, spune că aceste haine o ajută să fie ea însăși, punctând faptul că o femeie nu trebuie să fie perfectă pentru a le îmbrăca.