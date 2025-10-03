Sport

Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, anunță o nouă lansare de mare succes. Vedeta este în culmea fericirii și fanii ei sunt la fel de încântați.
Valentina Vladoi
03.10.2025 | 09:30
Georgina Rodriguez o noua lansare de succes Anuntul facut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez lansează un nou parfum. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Georgina Rodríguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a lansat un nou parfum. Amintim că în urmă cu ceva timp, modelul argentinian a anunțat colaborarea cu casa de parfumuri Laverne.

ADVERTISEMENT

Georgina Rodríguez lansează un nou parfum

Și lucrurile merg ca pe roate. Astfel, la câteva luni de la lansarea primului său parfum, iubita lui Cristiano Ronaldo a mai lansat unul. Într-o postare pe contul personal de socializare, aceasta a anunțat că și-a dorit un parfum care să dureze și să se simtă diferit.

Și iată că a și reușit acest lucru. Noul parfum lansat de Georgina Rodríguez se numește Sense Forever și se arată a fi ceva aparte. De altfel și urmăritorii săi s-au arătat încântați.

ADVERTISEMENT

„Cu noul meu parfum SENSE FOREVER, am vrut să creez un parfum care se simte atemporal. Cu noul meu parfum Sense Forever, am vrut să creez un parfum cu o senzație de durată. Cu noul meu parfum SENSE FOREVER, am vrut să creez un parfum care să fie atemporal”, se arată în anunțul vedetei.

Cum au reacționat urmăritorii vedetei

Vestea lansării parfumului a fost pe placul multor persoane. Într-un timp record, Georgina a adunat aproape 600.000 de aprecieri, dar și mai bine de 5.000 de comentarii.

ADVERTISEMENT
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Digi24.ro
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”

Sunt persoane care au încercat deja primul parfum al vedetei și s-au arătat încântate. Altele în schimb au transmis că așteaptă cu nerăbdare să încerce și Sense Forever și că au așteptări mari.

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

„Perfectă”. „Felicitări pentru a doua lansare de parfum Laverne. Cu siguranță este uimitor”. „Îmi place totul de la Laverne, de la nume până la ambalaj, miros. E simplu, dar frumos”, sunt doar o parte dintre comentariile primite de iubita lui Cristiano Ronaldo.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Iubita lui Cristiano Ronaldo, colaborare cu Laverne

Amintim că la începutul anului, casa de parfumuri Laverne anunța lansarea parfumului Sense. Iar pe site-ul oficial, Laverne descrie Sense ca fiind rezultatul unei colaborări între Dalia Eisem și Rodriguez, care a durat mai mult de un an și a inclus crearea a peste 740 de mostre.

ADVERTISEMENT

„În sfârșit, Georgina a ales combinația perfectă care întruchipează toate sentimentele ei într-o sticlă de parfum”, se arată în comunicat. Parfumul include note de coacăze negre, mandarină, iasomie, cașmir și floare de portocal, arată sursa citată.

Și nu ar fi prima oară când se bifează o astfel de colaborare. Încă din luna martie a anului 2023, iubita lui Cristiano Ronaldo, care a fost și cerută în căsătorie anul acesta, a colaborat cu Laverne pentru a deveni imaginea noului lor parfum, Blue Laverne.

Situație incredibilă în SuperLiga! Jucătorul riscă să rateze meciul de campionat pentru că...
Fanatik
Situație incredibilă în SuperLiga! Jucătorul riscă să rateze meciul de campionat pentru că federația îl vrea și face presiuni
Bogdan Racovițan, fundașul român de la Rakow, i-a anihilat pe atacanții Craiovei și...
Fanatik
Bogdan Racovițan, fundașul român de la Rakow, i-a anihilat pe atacanții Craiovei și a răspuns sincer: „Ne-a ajutat și asta. Se putea întâmpla orice”
Trionda e mingea oficială pe care o vor folosi tricolorii dacă se califică...
Fanatik
Trionda e mingea oficială pe care o vor folosi tricolorii dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Cât costă balonul lansat cu o tehnologie de top
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!