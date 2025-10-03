Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a lansat un nou parfum. Amintim că în urmă cu ceva timp, modelul argentinian a anunțat colaborarea cu casa de parfumuri Laverne.

Georgina Rodríguez lansează un nou parfum

Și lucrurile merg ca pe roate. Astfel, la câteva luni de la lansarea primului său parfum, iubita lui Cristiano Ronaldo a mai lansat unul. Într-o postare pe contul personal de socializare, aceasta a anunțat că și-a dorit un parfum care să dureze și să se simtă diferit.

Și iată că a și reușit acest lucru. Noul parfum lansat de Georgina Rodríguez se numește Sense Forever și se arată a fi ceva aparte. De altfel și urmăritorii săi s-au arătat încântați.

„Cu noul meu parfum SENSE FOREVER, am vrut să creez un parfum care se simte atemporal. Cu noul meu parfum Sense Forever, am vrut să creez un parfum cu o senzație de durată. Cu noul meu parfum SENSE FOREVER, am vrut să creez un parfum care să fie atemporal”, se arată în anunțul vedetei.

Cum au reacționat urmăritorii vedetei

Vestea lansării parfumului a fost pe placul multor persoane. Într-un timp record, Georgina a adunat aproape 600.000 de aprecieri, dar și mai bine de 5.000 de comentarii.

Sunt persoane care au încercat deja primul parfum al vedetei și s-au arătat încântate. Altele în schimb au transmis că așteaptă cu nerăbdare să încerce și Sense Forever și că au așteptări mari.

„Perfectă”. „Felicitări pentru a doua lansare de parfum Laverne. Cu siguranță este uimitor”. „Îmi place totul de la Laverne, de la nume până la ambalaj, miros. E simplu, dar frumos”, sunt doar o parte dintre comentariile primite de .

Iubita lui Cristiano Ronaldo, colaborare cu Laverne

Amintim că la începutul anului, casa de parfumuri Laverne anunța lansarea parfumului Sense. Iar pe site-ul oficial, Laverne descrie Sense ca fiind rezultatul unei colaborări între Dalia Eisem și Rodriguez, care a durat mai mult de un an și a inclus crearea a peste 740 de mostre.

„În sfârșit, Georgina a ales combinația perfectă care întruchipează toate sentimentele ei într-o sticlă de parfum”, se arată în comunicat. Parfumul include note de coacăze negre, mandarină, iasomie, cașmir și floare de portocal, arată sursa citată.

Și nu ar fi prima oară când se bifează o astfel de colaborare. Încă din luna martie a anului 2023, iubita lui Cristiano Ronaldo, , a colaborat cu Laverne pentru a deveni imaginea noului lor parfum, Blue Laverne.